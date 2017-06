Samsung Galaxy Note 8 sarà presentato ad agosto, ecco le specifiche

Dopo il debutto sul mercato dei top di gamma Galaxy S8 e S8 Plus e la presentazione ufficiale, avvenuta ieri, dei nuovi entry level che compongono la gamma Galaxy J 2017, in casa Samsung si lavora al debutto del nuovo Samsung Galaxy Note 8, atteso, come da tradizione, per la seconda parte dell’anno in corso.

Secondo nuove indiscrezioni emerse oggi, il futuro Samsung Galaxy Note 8 verrà presentato, così come avvenute per il suo sfortunato predecessore Note 7, durante un evento stampa in programma durante il mese di agosto. Questi nuovi rumors vanno, quindi, in contro tendenza rispetto a precedenti informazioni che ipotizzavano il debutto del nuovo Note 8 ad inizio settembre, in occasione dell’IFA di Berlino.

Il lancio anticipato del Samsung Galaxy Note 8 servirà anche a contrastare l’arrivo sul mercato della nuova generazione di iPhone che verrà svelata da Apple nel corso del mese di settembre per poi arrivare sul mercato, a meno di sorprese, già a partire dal mese di ottobre.

A differenza dell’effettiva data di presentazione, tutti i rumors emersi in queste settimane concordano su quello che sarà il comparto tecnico del nuovo Samsung Galaxy Note 8. Lo smartphone riprenderà il design dei nuovi Galaxy S8 proponendo un Infinity Display realizzato con tecnologia Super AMOLED che potrà contare su risoluzione QHD e su di una diagonale da 6.3 pollici.

Alla base del nuovo Samsung Galaxy Note 8 troveremo il SoC Exynos 8895, lo stesso montato dalla gamma Galaxy S8, che sarà però supportato da ben 6 GB di memoria RAM. A completare le specifiche tecniche troveremo almeno 64 GB di storage interno, espandibili tramite l’apposito slot per microSD, ed una doppia camera posteriore (una caratteristica inedita per la gamma di smartphone di Samsung).

Ulteriori dettagli sulla data di uscita e sul comparto tecnico del nuovo Galaxy Note 8 dovrebbero emergere già nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul prossimo top di gamma di casa Samsung.

