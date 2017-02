Samsung Galaxy S6 e Note 5: Android Nougat in arrivo entro fine febbraio

In attesa dell’avvio completo del rollout dell’aggiornamento per i top di gamma Galaxy S7 e S7 Edge, in casa Samsung si lavora al rilascio di Android Nougat anche per altri dispositivi ed, in particolare, per i top di gamma 2015 ovvero Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+ e Note 5.

A chiarire quelle che saranno le tempistiche di rilascio dell’aggiornamento per i modelli elencati in precedente è stato Tansu Yegen, vice presidente di Samsung Turchia, che ha diffuso un documento che racchiude una roadmap che l’azienda coreana seguirà per il rollout di Android Nougat

Secondo questo documento, la nuova versione di Android dovrebbe arrivare sulla gamma Galaxy S6 e sul Note 5 nel corso della terza settimana di febbraio (per S6 Edge il rilascio è previsto nel corso della quarta settimana). E’ importante sottolineare che si tratta di una data di rilascio riferita al mercato turco che però rappresenta un’indicazione importante anche per l’Europa ed, in particolare, per l’Italia.

A conti fatti, Android Nougat potrebbe arrivare sui top di gamma 2015 di Samsung nel nostro Paese tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo nel caso in cui non dovessero verificarsi imprevisti dell’ultimo momento. Il rilascio dell’update potrebbe riguardare esclusivamente i modelli No Brand mentre per le varianti commercializzate dagli operatori potrebbe essere necessario attendere qualche settimana in più.

Il documento rilasciato dal dirigente della casa coreana prevedeva il rilascio di Nougat per Galaxy S7 ed S7 Edge entro la seconda settimana di febbraio per quanto riguarda la Turchia. Tali tempistiche sono, di fatto, state rispettate e, quindi, anche le altre date indicate dovrebbero rivelarsi corrette.

Il programma futuro degli aggiornamenti di Samsung prevede il rilascio di Android Nougat per la gamma Galaxy A nel corso del prossimo mese di maggio. La casa coreana non ha specificato quali modelli della gamma A riceveranno Nougat ma, di certo, a maggio l’update sarà pronto per i nuovi Galaxy A3 ed A5 2017 arrivati, con Android Marshmallow, nei negozi italiani a gennaio. A giugno, invece, dovrebbero ricevere l’update alla più recente versione di Android i dispositivi della gamma Galaxy J.

Ulteriori dettagli sul programma di aggiornamento ad Android Nougat per gli smartphone della gamma Galaxy di Samsung dovrebbero emergere nel corso dei prossimi giorni.