Samsung Galaxy S6 e S6 Edge si aggiornano ad Android Nougat in Italia

In queste ore, come confermato in rete da diverse segnalazioni, è iniziato in Italia il rollout dell’aggiornamento ad Android Nougat per i due top di gamma del 2015 di casa Samsung, ovvero gli ancora ottimi Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge.

L’update sembra, per il momento, essere riservato ai modelli brandizzati Vodafone dei due smartphone ma la situazione è in continua evoluzione e ulteriori aggiornamenti potrebbero emergere già nel corso delle prossime ore. L’update è in corso di distribuzione anche in altri paesi europei come la Germania, la Svizzera e il Regno Unito. In alcuni casi anche per i modelli No Brand dei due dispositivi della casa coreana.

L’aggiornamento in corso di distribuzione porta il sistema operativo di Samsung Galaxy S6 e S6 Edge ad Android Nougat 7.0 e va a rinnovare, ulteriormente, con funzioni inedite l’interfaccia utente con cui Samsung personalizza il firmware dei due smartphone ex top di gamma. L’update presenta il numero di versione G925FXXU5EQBG / G925FVFG5EQBG / G925FXXU5EQAC e si caratterizza per un peso di circa 1.3 GB. E’ pertanto consigliabile utilizzare una rete Wi-Fi per procedere al download del firmware da installare.

Come al solito, ricordiamo che l’aggiornamento ad Android Nougat per Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge viene distribuito tramite OTA. Se non ricevete la notifica di disponibilità del firmware da scaricare, potrete controllarne la disponibilità andando in Impostazioni nella sezione Aggiornamenti presente in Info sul dispositivo.

Nel corso delle prossime ore, la situazione legata alla distribuzione del nuovo update ad Android Nougat per la gamma Galaxy S6 dovrebbe farsi più chiara. Ricordiamo che, oltre alle varie versioni brandizzate da altri operatori, sono ancora in attesa dell’update il Galaxy S6 Edge+ e il Note 5. Continuate, quindi, a seguirci con attenzione anche nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni per tutti gli aggiornamenti sulla questione.