Samsung Galaxy S6 Edge+ inizia a ricevere Android Nougat

A distanza di alcuni giorni dal via del rollout di Android Nougat per il Galaxy Note 5, in casa Samsung si registrano le prime disponibilità dell’aggiornamento alla nuova versione di Android anche per il Samsung Galaxy S6 Edge+, la variante con display dual edge, ma priva di S-Pen, del già citato Note 5.

Anche questa volta, l’inizio del rilascio dell’aggiornamento ad Android Nougat viene registrato in Turchia dove Samsung sta iniziando ad aggiornare i modelli No Brand del suo phablet di fine 2015 che stanno ricevendo il firmware G928CXXU3CQC7 con un pacchetto dati di circa 1.3 GB.

Naturalmente, oltre ad Android Nougat, i possessori di Samsung Galaxy S6 Edge+ potranno provare sui loro smartphone anche una nuova evoluzione dell’interfaccia utente proprietaria della casa coreana, in corso di distribuzione insieme alla nuova versione dell’OS.

Per il momento non vi sono notizie ufficiali o ufficiose in merito alle tempistiche d’aggiornamento per i modelli italiani di Samsung Galaxy S6 Edge+. Ricordiamo, infatti, che a differenza del Note 5, mari arrivato in Italia in via ufficiale, il Samsung Galaxy S6 Edge+ è stato venduto nel nostro Paese sia in versione No Brand che dai vari operatori di telefonia mobile e sono ancora moltissime le unità attive sul mercato.

Il Samsung Galaxy S6 Edge+ ha un display dual edge Super AMOLED da 5.7 pollici affiancato dal SoC Exynos 7420, lo stesso di tutta la gamma S6, e da 4 GB di memoria RAM. Si tratta di uno smartphone ancora attualissimo che grazie a questo nuovo update potrebbe registrare un nuovo passo in avanti sia in termini di prestazioni che di funzionalità disponibili per l’utente.

Leggi anche: Samsung Galaxy S8 si mostra nelle colorazioni Orchid Gray e Black Sky





Ulteriori informazioni in merito all’arrivo in Italia dell’aggiornamento ad Android Nougat per Samsung Galaxy S6 Edge+ dovrebbero emergere nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.