Samsung Galaxy S6: le novità in arrivo con Android Nougat

Dopo il rilascio dell’aggiornamento ufficiale con Android Nougat per la gamma Galaxy S7, in casa Samsung si stanno ultimando i lavori per il rollout della nuova versione di Android anche per il Samsung Galaxy S6 ed il Galaxy S6 Edge, i due top di gamma del 2015 dell’azienda coreana che dovrebbero ricevere Nougat in leggero anticipo rispetto ad S6 Edge+ e Note 5. In attesa del rilascio di ulteriori dettagli in merito alle tempistiche di aggiornamento, in rete è apparso il manuale utente relativo ad Android Nougat su Samsung Galaxy S6 che ci rivela diverse novità che accompagneranno la nuova versione del sistema operativo.

Con il prossimo update, i possessori di Samsung Galaxy S6 e S6 Edge potranno contare su tutte le nuove funzioni di Android Nougat e sulla nuova interfaccia utente realizzata da Samsung, la Grace UX, presentata per la prima volta con il Galaxy Note 7. Tra le novità in arrivo per Samsung Galaxy S6 con Android Nougat segnaliamo anche una nuova interfaccia per l’app fotocamera, che faciliterà l’utilizzo per l’utente grazie al supporto a diverse gesture, la modalità Pop-up View, le notifiche impilabili e nuovi widget ed icone.

L’aggiornamento ad Android Nougat non renderà la gamma Galaxy S6 in tutto e per tutto simile alla gamma Galaxy S7. Il nuovo firmware in arrivo per gli ex top di gamma non includerà la funzione Wide selfie with motion così come sarà assente l’Always On Display, uno dei punti di forza di Galaxy S7 e S7 Edge che consente di visualizzare le notifiche anche a display spento. Assente anche la funzione Video Enhancer, che consente di migliorare la qualità dei video ed alcune modalità di scatto (hyperlapse, mode cibo, selfie flash, modifica dell’area di messa a fuoco) presenti su S7.

Per quanto rilevanti, le assenze nel firmware che porterà Android Nougat su Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+ e Note 5 restano comunque limitate e secondarie rispetto alle tante novità che il nuovo sistema operativo e la nuova interfaccia utente realizzata da Samsung apporteranno agli smartphone che, a distanza di ben più di un anno dalla loro commercializzazione continuano ad essere terminali di alto livello, in grado di garantire performance davvero ottime.

Come detto in precedenza, per il momento le tempistiche di rilascio di Android Nougat sulla gamma S6 non sono note. Ulteriori dettagli potrebbero emergere già nel corso dei prossimi giorni. L’update potrebbe arrivare nel corso del mese di marzo.