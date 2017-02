Samsung Galaxy S6 VS Huawei P8 Lite 2017: ecco l’offerta migliore

Il Samsung Galaxy S6 è ancora oggi uno degli smartphone più popolari qui in Italia. La prova lampante sta nel fatto che in queste ore si parla moltissimo dello smartphone lanciato sul mercato ben due anni fa dal produttore coreano insieme al neonato Huawei P8 Lite 2017, visto che entrambi sono proposti a condizioni economiche piuttosto vantaggiose per il pubblico nel nuovo volantino Euronics presente solo online. Nel dettaglio, il Samsung Galaxy S6 è apparso a 379 euro, mentre l’ultimo arrivato in casa Huawei è sceso già a 229 euro.

Proprio la componente prezzo è la prima che va analizzata più da vicino per cercare di capire quali siano i fattori che ancora oggi potrebbero indurre gli utenti a portarselo a casa. Costo ragionevole, rilasci software costanti, una scheda tecnica ancora estremamente evoluta e che al contempo paga poco in termini hardware rispetto ai top di gamma attuali. Questi i presupposti fondamentali dai quali partire e che rendono lo stesso Samsung Galaxy S6 il prodotto più appetibile nella campagna della nota catena. Senza tuttavia trascurare il caso Huawei P8 Lite 2017, senza tuttavia trascurare il caso Huawei P8 Lite 2017 proposto a prezzo sempre più basso.

Detto della situazione prezzo, impossibile trascurare anche quanto trapelato in questi giorni attraverso fonti turche, secondo cui il Samsung Galaxy S6 dovrebbe ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat entro la fine del mese di febbraio. Ovviamente insieme al Samsung Galaxy S6 Edge. Qualora la notizia dovesse essere confermata, si tratterebbe di un gran colpo per chi si è portato a casa il device e per chi lo ha messo nel mirino.

Attenzione anche ad un altro aspetto che potrebbe motivare non poco i potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S6. Stiamo parlano degli aggiornamenti mensili pensati per la sicurezza dello smartphone, visto che nemmeno a gennaio e febbraio è venuto a mancare il supporto da parte degli sviluppatori coreani. Insomma, un device ancora attuale, aggiornato ed evoluto dal punto di vista hardware.