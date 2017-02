Samsung Galaxy S7 Edge: autonomia in calo dopo l’aggiornamento ad Android Nougat

Il rollout di Android Nougat per Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge è oramai iniziato. L’update arriverà in Italia, in modo completo, nel corso del mese di febbraio con tutte le varianti, No Brand e brandizzate, che riceveranno l’aggiornamento via OTA nelle prossime settimane.

Nel frattempo, i primi test sul firmware definitivo di Android Nougat rilasciato da Samsung per il suo Galaxy S7 Edge evidenziano un calo dell’autonomia garantita dalla batteria da 3.600 mAh integrata nella scocca dello smartphone coreano. I test in questione sono stati eseguiti da GSMArena, una delle fonti internazionali più autorevoli ed indipendenti per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile, su Samsung Galaxy S7 Edge in versione internazionale con SoC Exynos 8890 (quindi con hardware identico al modello venduto in Italia).

I risultati su Samsung Galaxy S7 Edge con Android Nougat evidenziano un calo del 22% per quanto riguarda l’autonomia nella navigazione Internet con connettività Wi-Fi attiva rispetto ai test eseguiti con S7 Edge e sistema operativo Android Marshmallow. L’autonomia resta superiore rispetto alla variante dello smartphone Samsung con SoC Snapdragon 820 e sistema operativo Android Marshmallow.

Calo evidente (-25%) anche per quanto riguarda l’autonomia nella riproduzione video per Galaxy S7 Edge con il passaggio ad Android Nougat. Da notare, invece, un miglioramento leggero (poco più del 5%) dell’autonomia durante una chiamata in 3G. In sostanza, ci troviamo di fronte a risultati piuttosto negativi. Il calo dell’autonomia nel web browsing e nella riproduzione è evidente e marcato nel passaggio da Marshmallow a Nougat e potrebbe dare qualche problema agli utenti.

E’ chiaro che ci troviamo di fronte ad una versione ancora non perfetta e definitiva del firmware e Samsung potrebbe apportare diversi miglioramenti nel corso delle prossime settimane al fine di ripristinare i valori di autonomia che caratterizzano il Samsung Galaxy S7 Edge con Android Marshmallow. In queste ore, ad esempio, Samsung ha avviato il rilascio di un primo minor update per i suoi top di gamma.

Il rollout completo di Nougat per Samsung Galaxy S7 Edge e per la versione flat in Italia, come detto in apertura e come confermato da Samsung Italia, dovrebbe avviarsi su larga scala e completarsi entro la fine del mese di febbraio. Continuate a seguirci per tutte le novità sulla questione.