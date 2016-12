Samsung Galaxy S7 Edge disponibile in India nella colorazione Pink Gold

Samsung Galaxy S7 Edge è uno smartphone che punta forte sul design. Linee sinuose, bordi stondati e una curvatura che non passa inosservata, di certo tra i dispositivi più curati dal punto di vista estetico degli ultimi mesi. La casa sudcoreana non lascia niente al caso e vuole offrire ai propri utenti la possibilità di avere tra le mani un dispositivo in linea con i propri gusti.

Abbiamo detto delle forme accattivanti di Samsung Galaxy S7 Edge, ma il colosso tecnologico asiatico punta forte anche sui colori. E’ stata resa disponibile una nuova colorazione proprio oggi, un colore che incontrerà sicuramente i gusti del pubblico femminile. Ancora non sappiamo però se arriverà da noi.

Nuovo abito per Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge in colorazione Pink Gold è disponibile da oggi in India, in vendita per una cifra pari a circa 752 dollari. Questo colore è stato inizialmente lanciato in Corea del Sud, si tratta infatti di un colore molto apprezzato dagli utenti asiatici, poi è stato portato in Olanda e anche negli Stati Uniti.

Samsung sta rivedendo le proprie strategie, solitamente infatti tali varianti cromatiche restavano legate al mercato orientale, ma forse c’è speranza di vedere il Pink Gold anche da noi. Sette sono le colorazioni di Samsung Galaxy S7 Edge: White Pearl, Black Onyx, Gold Platinum, Silver Titanium, Blue Coral, Pink Gold e Black Pearl.