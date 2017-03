Pazza idea Samsung: Galaxy S7 e S7 Edge a 299 e 444 dollari!

“Il giorno dei giorni” per Samsung si sta avvicinando. Ossia, il 29 marzo, data che vedrà finalmente la multinazionale coreana presentare il Galaxy S8 e il Galaxy S8+. Dispositivi verso i quali c’è tanta attesa, alla luce delle allettanti specifiche tecniche di cui vi abbiamo parlato in questi mesi. E di cui continueremo a fare fino a quella data. Non a caso, per l’occasione Samsung ha previsto una doppia presentazione nelle due città occidentali più importanti e influenti: a Londra e a New York. Come sovente accade quando esce un nuovo dispositivo, il precedente viene offerto con sconti allettanti, anche per permetterne l’esaurimento scorte.

In questo caso, tocca ovviamente ai già fortunati in termini di vendite Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge. E se fino ad oggi a farlo sono stati siti e-commerce (qui abbiamo visto la ottima offerta di eBay), questa volta è direttamente Samsung ad offrire uno sconto incredibile: 299 e 444 dollari. Vediamo i dettagli.

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge a 299 e 444 dollari

Come riporta Sammobile, la maxi offerta di Samsung viene proposta sul sito Sprint. E stiamo parlando di un risparmio medio di 250 dollari a dispositivo. Sul sito, oltre a questo maxi risparmio, è prevista anche l’aggiunta di una microSD da 128GB. Insomma, sembra una televendita alla Giorgio Mastrota sulle reti Mediaset. O da Roberto “il baffo”. Tutto molto bello quindi. C’è però un “piccolo” problema. La promozione è limitata a quanti si trovano sul suolo americano (non sono previste spedizioni oltre Oceano) e previo abbonamento a Sprint.

Se vi trovate negli Usa in vacanza o riuscite a trovare un biglietto a poche decine di euro per gli Stati Uniti, approfittatene subito. L’offerta, come tutte quelle incredibili, è a breve scadenza. Comunque, se non rientrate in queste due categorie, non disperate. Di sicuro, in queste settimane che ci separano dalla sua messa in commercio, o in quelle immediatamente successive ad essa, ci saranno altre allettanti offerte relative al Galaxy S7 e alla sua versione Edge.