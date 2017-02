Samsung Galaxy S7 è il miglior smartphone al MWC 2017

Il focus sulle tecnologie Samsung Mobile si è ultimamente concentrato su quelli che sono in assoluto i più attesi rivali di LG Electronics e del suo G6, ovvero sia i Galaxy S8 ed S8 Plus che popoleranno la scena a partire dal prossimo 29 Marzo 2017 sul palcoscenico di New York.

Ad ogni modo è davvero innegabile la superiorità tecnica, costruttiva e di design raggiunta dalle attuali soluzioni Samsung Galaxy S7 che proprio a ragione di questi aspetti hanno incontrato il voto di favore del GSMA nel corso dell’annuale Global Mobile Awards tenutosi direttamente nel contesto dell’ancora in corso Mobile World Congress 2017 di Barcellona.

A distanza di un anno dalla sua ultima apparizione pubblica non si può infatti fare a meno di notare come la sudcoreana abbia elevato su ben altri standard il concetto di mobile phone, Nessuno, fino a questo momento, è di fatto riuscito a realizzare un terminale così ben fatto sotto ogni punto di vista. Note 7 a parte, si tratta dell’ormai indiscusso top di gamma della categoria e sarà destinato ad accompagnare il mercato dei prossimi mesi anche in vista del tanto blasonato Galaxy S8, il quale ne riprenderà gli aspetti caratteristici per le forme e la qualità costruttiva integrando nuovi sistemi innovativi.

Il Vice President del Global Product Strategy, Mobile Communications Business di Samsung Electronics, Junho Park ha orgogliosamente affermato che:

“Siamo onorati di aver ottenuto questo importante riconoscimento per la tecnologia innovativa del nostro smartphone di punta Galaxy S7 edge. Questo premio è la testimonianza del nostro costante impegno a favore dell’eccellenza dei nostri prodotti, incontrando e superando le aspettative dei consumatori”.

La manifestazione internazionale ha visto quindi un ulteriore importante riconoscimento per Samsung Electronics che nel periodo ha collezionato una serie davvero rilevante di Awards. In tal caso il premio è diretta manifestazione dell’interesse pubblico nei confronti dei comparti camera e del design stesso che ha visto l’introduzione delle soluzioni Edge-to-Edge in una veste rinnovata diretta eredità delle soluzioni Galaxy S6.

La doppia curvatura piace e lo rende di fatto un device unico del suo genere in quanto a forme e livello di interattività offerto. Oltre questo si affianca anche l’indubbia capacità fotografica che gli garantisce la possibilità di realizzare scatti di alto pregio anche in condizioni critiche di luminosità ambientale.

La scelta, più volte contestata, di un modulo da 12 Megapixel che abbandona i 16 Megapixel del Galaxy S6 è stata rivista a favore dell’integrazione di un nuovo processo tecnologico Dual-Pixel che ha garantito risultati straordinari. Ci si trova infatti su standard decisamente al di fuori della media. Non trovate? Rilasciate pure le vostre dichiarazioni in qualità di utilizzatori.

