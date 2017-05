Samsung Galaxy S8: nuovo aggiornamento software in Italia

In queste ore, Samsung ha avviato il rilascio in Italia di un nuovo aggiornamento software riservato ai suoi nuovi top di gamma, Samsung Galaxy S8 e S8+. Si tratta di un update che va ad ottimizzare il funzionamento generale dei dispositivi lasciando inalterato il sistema operativo che resta fermo ad Android Nougat 7.0.

Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S8 e S8+ ha un peso di 615 MB e viene distribuito tramite OTA, come da tradizione. Al momento vi sono diverse segnalazioni per i modello No Brand. Il nuovo firmware è ora aggiornato alla versione G955FXXU1AQEB.

Come evidenzia il changelog ufficiale, grazie a questo update viene migliorata la connettività e la stabilità della connettività bluetooth che, come già riportato la scorsa settimana, registrata un bug, ora risolto, che causava il riavvio dello smartphone in caso di collegamento a speaker esterno.

Tra le novità riportate nel changelog c’è da segnalare anche una migliorata stabilità per la scheda SD e per il funzionamento generale del dispositivo, un perfezionamento delle prestazioni e “nuove e/o migliori caratteristiche”. Con il nuovo update viene aggiornato anche il livello di sicurezza dello smartphone con l’arrivo della patch di sicurezza relativa al mese di maggio. Staremo a vedere in che modo questo nuovo update andrà a migliorare la durata della batteria dei terminali.

Per queste prime ore, la diffusione del nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ in Italia è ancora limitata ma, già nel corso della giornata, il rollout dovrebbe proseguire a pieno ritmo e raggiungere un numero sempre crescente di utenti.

Se possedete uno dei nuovi top di gamma di Samsung, quindi, il consiglio è di verificare, dal menu Impostazioni nella sezione Aggiornamenti software, l’eventuale disponibilità di un pacchetto da scaricare e, in caso positivo, di procedere rapidamente al download, tramite rete Wi-Fi, e all’update del firmware. Ulteriori dettagli su questo nuovo aggiornamento per Galaxy S8 arriveranno nelle prossime ore.