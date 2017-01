Samsung Galaxy S8: arrivo in Italia un mese prima del previsto

Notizie decisamente incoraggianti quelle che sono trapelate in Rete oggi per quanto concerne il Samsung Galaxy S8. Lo smartphone non sarà presentato in occasione del Mobile World Congress di Barcellona a fine febbraio, contrariamente a quanto era stato ipotizzato fino a poche settimane fa, salvo apparire al pubblico con alcune unità (secondo rumors provenienti dalla Corea). Insomma, ormai si hanno pochi dubbi sul fatto che l’evento apposito sarà organizzato da Samsung a New York, con ogni probabilità il prossimo 18 aprile.

Detto questo, iniziano le news incoraggianti per chi non vede l’ora di portarsi a casa il top di gamma 2017 del produttore coreano. Il motivo? Stando a quanto riportato in queste ore da una fonte spesso e volentieri molti attendibile, vale a dire PhanAndroid, le vendite dello stesso Samsung Galaxy S8 dovrebbe cominciare contestualmente alla presentazione in programma tra poco più di tre mesi.

Si tratterebbe di una svolta per nulla scontata, con cui dovremmo andare incontro all’esordio sul mercato del Samsung Galaxy S8 nello stesso periodo del Samsung Galaxy S5 e del Samsung Galaxy S6. Insomma, solo un leggero ritardo rispetto al Samsung Galaxy S7, ma l’azienda asiatica in questo modo limiterebbe i danni dal punto di vista del timing di uscita dei principali top di gamma.

Vi ricordiamo infatti che è notizia di oggi la quasi certa presentazione del nuovo LG G6 a fine febbraio, senza dimenticare che a marzo potrebbe essere svelato anche il tanto atteso Huawei P10. Insomma, dopo il fallimento del Samsung Galaxy Note 7 l’azienda necessita di non perdere troppo tempo, ma parallelamente di effettuare tutti i test del caso sul Samsung Galaxy S8 per evitare nuovi problemi. Tra poche settimane ne sapremo sicuramente di più su questa vicenda.