Samsung Galaxy S8: avvistato in rete nelle colorazioni argento, grigio e blu

A poco più di una settimana di distanza dal debutto ufficiale, il nuovo Samsung Galaxy S8 torna a mostrarsi in rete con una nuova serie di immagini leaked in cui il nuovo top di gamma coreano viene raffigurato nelle colorazioni argento, grigio e blu che vanno a sommarsi alla colorazione viola già apparsa in rete alcuni giorni fa.

A completare la gamma di tinte del nuovo Samsung Galaxy S8 ci sarà anche una versione “Jet Black”, un nero lucido che richiamerà, in modo evidente la colorazione inedita introdotta da Apple sulla gamma iPhone 7 lo scorso autunno.

E’ importante sottolineare come, almeno per il momento, non è ancora chiaro se entrambe le versioni del Samsung Galaxy S8 potranno contare sulle stesse colorazioni o vi saranno alcune differenze tra le due varianti.

Come noto, infatti, il nuovo Samsung Galaxy S8 sarà realizzato in una versione “base” con display da 5.8 pollici ed in una versione plus con display da 6.2 pollici. Per ora non possiamo escludere l’ipotesi che Samsung proponga le stesse colorazioni per entrambi i modelli del suo nuovo top di gamma.

Allo stesso modo potrebbero esserci delle differenze a seconda dei mercati di vendita. Non è detto, infatti, che il nuovo Samsung Galaxy S8 arrivi in Europa in tutte le sue colorazioni. Alcune tinte, come la versione viola, potrebbero essere un’esclusiva per alcuni mercati asiatici.

Leggi anche: Galaxy S8: Samsung ha copiato anche il colore jet Black da iPhone 7? Ecco 2 foto

Di seguito vi riportiamo le ultime immagini leaked che ci mostrano alcune colorazioni che caratterizzano il nuovo Samsung Galaxy S8. Le foto in questione ci mostrano anche il display Super AMOLED con funzione Always On in attività e il nuovo design dello smartphone, con cornici ridotte al minimo e la rimozione del tasto Home centrale.