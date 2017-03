Samsung Galaxy S8 con batteria da 3500mah, lo rivela una foto

by Giovanni Ricciardi





Con un certo disappunto scopriamo che la batteria del Samsung Galaxy S8 sarà da 3500mah, e con tutta probabilità saranno 3000mah per S8 e 3500mah per S8 Plus.

Non si tratta di una buona notizia, e bisogna dire che l’immagine costituisce più un rumor insistente che non una prova, ma non fatichiamo a credere che, visto il disastro Note 7, Samsung abbia pensato di sfruttare una tecnologia conosciuta e consolidata piuttosto che rischiare un nuovo “incendio mediatico” con una seconda partita di batterie incendiarie.

Dobbiamo ammettere che non vedere nessun upgrade sulla batteria (la batteria del Galaxy S7 è sempre di 3000mah) ci ha lasciato un po’ male, e se siamo comunque propensi a pensare che il nuovo circuito sia più ottimizzato e quindi capace di garantire una durata maggiore, in ogni caso una batteria più capiente sarebbe stato un ottimo incentivo per pensare ad un upgrade.

Il Galaxy S8 avrà un display Amoled da 5.8″, mentre S8 Plus avrà 6.2″. DIsplay più grandi quindi, ma con una densità di pixel superiore per migliorare la realtà virtuale, e probabilmente, stessa batteria. Speriamo che Samsung abbia un altro asso nella manica prima del lancio finale.