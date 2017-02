Galaxy S8, Bixby ha anche un volto: ecco il logo registrato da Samsung

Tra i rumor che riguardano il prossimo Top di gamma di Samsung, il Galaxy S8, in uscita come ormai saprete il prossimo 29 marzo, diversi riguardano l’assistente virtuale Bixby. In questi mesi lo abbiamo svelato a poco a poco. Venendone a scoprire l’esistenza, il nome, le potenzialità, le funzioni. E ora, ne scopriamo finalmente anche il “volto”. Samsung ha infatti registrato anche il logo di Bixby, che vi mostriamo di seguito.

Galaxy S8, ecco il logo di Bixby

A riportare la notizia è per primo il sito olandese Galaxy Club. Come si evince dall’immagine, il logo è perfettamente minimal. Un segno grafico che richiama una B, di colore nero su sfondo bianco. La lettera rievoca anche il numero 8, non a caso quello della linea Galaxy S a cui è destinato.

Che si tratti di Bixby, non lo si evince solo da questa B somigliante a un 8. Bensì, anche dalla stessa descrizione con la quale Samsung l’ha depositata: “Smartphone; telefoni cellulari; computer portatili; tablet PC; software interattivo che permette lo scambio di informazioni; software per la ricerca e il recupero delle informazioni attraverso un computer network riconoscitore di voci; sistemi di elaborazione vocale; software di riconoscimento vocale.”

Bixby, le sue funzioni su Galaxy S8

Comunque, lo stesso sito non esclude che questo sia solo “uno schizzo” e che Samsung non decida di renderlo più colorato. E per ora si sia limitata a registrarne solo la forma. Ricordiamo che Bixby sarà in grado di “parlare” 7-8 lingue, almeno inizialmente e non è ancora chiaro se anche la nostra lingua italiana. Inoltre, sarà integrato alla fotocamera così da essere in grado di riconoscere volto dell’utente e oggetti circostanti. Integrerà la app di nome Hello, di cui vi abbiamo parlato ieri in quest’articolo.

In realtà, non mancano anche preoccupazioni riguardo la privacy. Ne abbiamo parlato qui.

Vi piace il logo di Bixby? O vi aspettavate qualcosa di più accattivante?