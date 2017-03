Samsung Galaxy S8: data di uscita confermata da una nuova fonte

Mancano circa due settimane alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S8, il nuovo top di gamma coreano che verrà realizzato, come oramai noto, in due varianti (da 5.8 e 6.2 pollici). In attesa dell’evento di presentazione organizzato da Samsung, continua la girandola di rumors legati alla data di uscita del nuovo Samsung Galaxy S8.

In queste ore, una fonte del magazine BGR ha confermato che il nuovo Samsung Galaxy S8 dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo 28 di aprile. Tale data, un venerdì, potrebbe quindi essere la definitiva data di uscita del nuovo top di gamma coreano anche per quanto riguarda il mercato italiano.

Samsung dovrebbe, infatti, procedere ad un lancio globale del nuovo Samsung Galaxy S8. In Europa, così come in Nord America e nei principali mercati asiatici, il nuovo flagship dovrebbe essere pronto nei negozi a partire dal 28 aprile con una distribuzione capillare e completa presso tutti i principali rivenditori online ed i negozi fisici.

C’è da dire che chi prenoterà il nuovo Galaxy S8 (la data di apertura dei preorder dovrebbe essere annunciata a fine mese, dopo la presentazione dello smartphone) potrebbe ricevere il terminale con qualche giorno d’anticipo. In ogni caso, nel corso dell’ultima settimana di aprile il nuovo Samsung Galaxy S8 dovrebbe, di fatto, essere pronto per la vendita.

Ricordiamo che Samsung ha deciso di non accelerare i tempi per la commercializzazione del suo nuovo top di gamma garantendo test ed analisi approfondite per evitare un nuovo caso Galaxy Note 7. Per assicurarsi un vantaggio sui suoi diretti rivali, la casa coreana ha anche raggiunto un accordo di esclusiva con Qualcomm che, di fatto, ha impedito il lancio di smartphone dotati del nuovo SoC Snapdragon 835 nei primi mesi del 2017 tanto che alcune rivali di Samsung, come LG, hanno optato per il meno recente Snapdragon 821.

Leggi anche: Samsung Galaxy S8: ecco perché il sensore di impronte non sarà integrato nel display

Continuate quindi a seguirci anche nel corso dei prossimi giorni e delle prossime due settimane che ci separano dalla presentazione del Samsung Galaxy S8 per tutti gli aggiornamenti legati al futuro top di gamma di Samsung.