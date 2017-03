Samsung Galaxy S8: data di uscita spostata, possibili problemi con i processori

In attesa della presentazione ufficiale, programmata per il 29 di marzo, continuano i dubbi sull’effettiva data di uscita in Italia e nel resto del mondo del nuovo Samsung Galaxy S8. In un primo momento, infatti, il nuovo top di gamma della casa coreana, in entrambe le sue varianti (5.8 e 6.2 pollici) sarebbe dovuto arrivare nei negozi internazionali il 21 aprile.

Secondo nuove indiscrezioni però, Samsung avrebbe deciso di posticipare l’avvio delle vendite del suo nuovo flagship di circa una settimana. Al momento, quindi, la nuova data di uscita del Samsung Galaxy S8 è fissata per il 28 di aprile. Da valutare, inoltre, la data di apertura dei preordini (fondamentali per chi vorrà acquistare lo smartphone al day one) che dovrebbero prendere il via il prossimo 10 aprile.

Le ragioni del ritardo del Samsung Galaxy S8

Dopo il caso Galaxy Note 7, qualsiasi notizia legata ai futuri top di gamma di Samsung viene giustamente valutata con estrema attenzione. Samsung, infatti, non può permettersi, in alcun modo, di presentare un nuovo flagship affetto da un qualsiasi problema di natura tecnica ed, in particolare, da problematiche di surriscaldamento.

Le ragioni che avrebbero spinto Samsung a ritardare l’arrivo nei negozi dei due nuovi Samsung Galaxy S8 sarebbero però legate ai SoC utilizzati, ovvero lo Snapdragon 830 e l’Exynos 8895, entrambi realizzati con un nuovo processo produttivo a 10 Nm che consente un netto incremento prestazionale rispetto alla precedente generazione senza andare ad incrementare i consumi energetici.

La fase di produzione dei due nuovi SoC procede, infatti, un po’ a rilento e Samsung, che produce entrambi i chipset, potrebbe aver bisogno di un tempo extra (da qui il ritardo di una settimana per la data di uscita) per avviare la produzione in massa del suo nuovo Samsung Galaxy S8. I due SoC per poter essere utilizzati dovranno, infatti, superare diversi controlli qualitativi di alto livello. Samsung sta, infatti, analizzando con attenzione ogni singolo componente al fine di presentare un comparto hardware perfetto e senza difetti per il suo top di gamma.

Leggi anche: Galaxy S8 svelato da Samsung Internet Beta: ecco il percorso da seguire per vederlo

Ricordiamo, in conclusione, che il nuovo Samsung Galaxy S8 arriverà nei negozi in due varianti con un modello base da 5.8 pollici ed un modello definito Plus da 6.2 pollici. Per entrambi ci sarà un display dual edge realizzato con tecnologia Super AMOLED e risoluzione QHD. A completare la scheda tecnica anche 4/6 GB di RAM e almeno 64 GB di storage interno espandibile. Così come avvenuto con il Galaxy S7, in Italia il nuovo S8 potrà contare sul SoC Exynos 8895 progettato direttamente da Samsung. Lo Snapdragon 835 verrà montato sulle versioni destinate al mercato USA ed alla Cina del top di gamma coreano.