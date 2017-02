Galaxy S8, ecco display mostrato in due foto trapelate su Twitter

In un articolo di stamane vi abbiamo mostrato diverse foto riguardanti il Galaxy S8 che ne svelavano il design. D’altronde, più ci avviciniamo alla fatidica data del 29 marzo e più i rumor diventano dettagliati ed attendibili. Spesso i più interessanti sono arrivati proprio dai Social network, diventati ormai vere e proprie agenzie di stampa. Dove vengono lanciato comunicati ufficiali o comunque indiscrezioni accreditate. Si pensi a Weibo in Cina o all’occidentale Twitter.

E’ ormai assodato che il Galaxy S8 e la sua versione Plus saranno da 5,8 e 6,2 pollici, senza tasto Home e con sensore di impronte digitali posto sul retro. Ma in queste ore “la gola profonda” Benjamin Geskin sul proprio profilo Twitter ha fatto circolare le foto del display del nuovo gioiellino di casa Samsung.

Galaxy S8, trapelano foto del case su Twitter

La notizia viene riportata dal giornale britannico Mirror. Dalle foto pubblicate da Benjamin Geskin, sotto il profilo @VenyaGeskin1, si nota come il Galaxy S8 avrà entrambe le versioni dello schermo curve. Diventate ormai una caratteristica peculiare dei suoi dispositivi, a partire dal Galaxy S6. Ma Samsung, oltre a raddoppiarle, le ha anche implementate: l’intera parte anteriore del telefono ha cornici molto sottili. A riprova che il display occuperà il 94% della facciata anteriore. Da queste foto si ha inoltre un’ennesima conferma sull’assenza del jack per le cuffie da 3,5 mm. Sulle orme dell’iPhone di Apple.

Dunque, ormai su questi punti non ci sono più dubbi. Così come sulla succitata assenza del tasto Home. Pertanto aspettiamoci un display con particolare sensibilità per la gestione della Home e come esso si adatterà con alcune app.

Per quanto concerne il lancio commerciale, infine, secondo il sito Cnet avverrà il 14 aprile in Corea del sud e nelle settimane successive nel resto del Mondo. Massimo, presupponiamo, quella tra il 20 e il 26.