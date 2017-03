Proseguono senza sosta le indiscrezioni riguardanti i due attesissimi top di gamma Galaxy S8 e S8+ di casa Samsung che, nonostante di ufficiale non abbiamo niente, ci danno una grossa mano ad avere un’idea di quelle che dovrebbero essere le specifiche e il design dei prossimi dispositivi di punta del produttore coreano.

Le nuove immagini condivise online nelle ultime ore, per l’ennesima volta dall’affidabile sito slashleaks.com, si incentrano sopratutto sulla scocca posteriore del Galaxy S8:

Nessuna novità significativa si può estrapolare dagli scatti, se non altre conferme a riguardo dell’assenza di una fotocamera dual e all’introduzione del lettore di impronte proprio sul retro. Ovviamente, troviamo anche il tradizionale flash LED.

Come accennato, non abbiamo nessuna conferma ufficiale per cui non ci rimane altro che aspettare con trepidazione l’annuncio di S8 e S8+ che, lo rammentiamo, è in programma in data 29 marzo 2017 in un evento a New York.

Quanti di voi stanno aspettando i due top di gamma targati Samsung? Secondo una vostra opinione personale riusciranno a far dimenticare il Note 7?