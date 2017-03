Samsung Galaxy S8: ecco perché il sensore di impronte non sarà integrato nel display

Una delle principali novità che caratterizzeranno il nuovo Samsung Galaxy S8 è rappresentata dalla rimozione del tradizionale tasto Home con sensore di impronte integrato per far spazio, come anticipato da numerosi render ed immagini leaked, ad un display che, di fatto, va ad occupare quasi tutta la parte frontale dello smartphone.

Nei mesi scorsi, in più occasioni, si è parlato della possibilità che il nuovo Samsung Galaxy S8 potesse presentare un sensore di impronte digitali integrato nel display. Samsung ed il suo partner Synaptics avrebbero deciso di rimandare il debutto di questa tecnologia al fine di migliorarne al massimo le performance.

Questa scelta “conservativa” si tradurrà in un nuovo Samsung Galaxy S8 privato del sensore di impronte digitali anteriore. Tale sensore, infatti, sarà collocato, come evidenziato già nei giorni scorsi, nella parte posteriore della scocca (una soluzione inedita per Samsung ma già utilizzata da diversi produttori di smartphone Android) all’altezza della fotocamera posteriore come evidenziato dal render che riportiamo qui di sotto.

Ricordiamo che per lo sblocco del display in sicurezza Samsung ha sviluppato soluzioni alternative al sensore di impronte che, collocato in quella zona, potrebbe risultare scomodo a diversi utenti. Il nuovo Samsung Galaxy S8, infatti, integrerà un sistema di scansione dell’iride (un elemento già visto sul Galaxy Note 7) ed un sistema di riconoscimento facciale che, lavorando in parallelo, permetteranno un veloce sblocco del display. E’ chiaro che questa nuova soluzione dovrà essere testata con attenzione prima di poter essere definita come una vera alternativa al sensore di impronte collocato nel tasto Home frontale.

In ogni caso, in futuro, Samsung, terminato lo sviluppo di questa nuova tecnologia, dovrebbe tornare a riproporre il sensore di impronte in posizione frontale integrandolo nel display. Ricordiamo che una soluzione di questo tipo dovrebbe essere alla base del futuro iPhone 8 che, come noto, dirà addio al tasto centrale, con Touch ID integrato, per far spazio ad un prolungamento del display, definito “Area funzionale”, che integrerà un sensore di impronte digitali.

Leggi anche: Samsung Galaxy S8: tra le specifiche anche un sistema di scansione del volto

L’appuntamento con la presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S8 è programmato per la fine del mese di marzo. In occasione del debutto dello smartphone scopriremo, in via ufficiale e definitiva, le soluzioni che la casa coreana avrà messo a punto per lo sblocco del display.