Samsung Galaxy S8: Exynos 8895 batte Snapdragon 835 in un primo benchmark

Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S8, il nuovo top di gamma dell’azienda coreana che arriverà poi nei negozi italiani sul finire del mese di aprile. In attesa del debutto in pubblico, in queste ore in rete è apparso un primo benchmark che mette a confronto il SoC Exynos 8895, il chipset che arriverà sulla variante europeo del nuovo Galaxy S8, e lo Snapdragon 835, che troveremo sulle versioni del top di gamma coreano destinate ad USA e Cina.

I modelli testati dalla piattaforma GeekBench sono Galaxy S8 (codice SM-G950U) con Snapdragon 835 e Galaxy S8+ (codice SM-G955F) con Exynos 8895. Entrambi gli smartphone presentano 4 GB di memoria RAM ed il sistema operativo Android Nougat in versione 7.0. Chiaramente c’è una differenza nella dimensione dei display con il Galaxy S8 che ha una diagonale di 5.8 pollici ed il Galaxy S8+ una diagonale da 6.2 pollici. In entrambi i casi, la risoluzione è QHD.

I test sulla CPU dei due futuri SoC del Samsung Galaxy S8 evidenziano una supremazia per l’Exynos che ottiene un punteggio di 1978 punti in single core e 6375 punti in multi core. Per lo Snapdragon 835, invece, i punteggi sono pari a 1916 e 6011. Le differenze, in entrambi i casi, sono ridotte ma comunque presenti. Nel test crypto score, che evidenzia le performance con dati crittografati, l’Exynos 8895 ottiene 1.255 e 5.972 punti, rispettivamente in single e multi core, mentre lo Snapdragon 835 ottiene 1.171 punti e 5.803 punti.





Il SoC Exynos 8895 che troveremo sui Galaxy S8 italiani prevale anche nel test floating point con 1.560 punti in single-core e 6.480 punti multi-core. In questo test lo Snapdragon 835 si ferma a 1.560 punti in single-core e 6.480 punti multi-core. Da notare, invece, la vittoria del SoC di Qualcomm nel test single core sulla memoria con un punteggio di 2976 punti contro i 2734 punti dell’Exynos che però prevale con 3.203 punti contro 3.094 nello stesso test in versione multi-core.

E’ importante sottolineare come, almeno per il momento, è ancora presto per valutare con precisione le reali performance dei SoC che caratterizzeranno il nuovo Samsung Galaxy S8. Molti aspetti, sia hardware che software, sono ancora da valutare. Per un’idea più precisa sarà necessario, con ogni probabilità, attendere il lancio dei nuovi smartphone che, dopo la presentazione del 29 marzo, arriveranno sul mercato nella seconda metà di aprile.

Ricordiamo che entrambi i SoC non sono disponibili con altri smartphone. L’Exynos 8895 è progettato direttamente da Samsung e resterà un’esclusiva del Galaxy S8 mentre lo Snapdragon 835, che viene prodotto dalla casa coreana, arriverà su diversi top di gamma Android dei prossimi mesi tra cui il già annunciato Sony Xperia XZ Premium.