Samsung Galaxy S8: le prime novità con la cover “Ghostek”

Negli ultimi giorni abbiamo visto girare in rete le prime immagini reali o presunte tali del Samsung Galaxy S8, ma ora a quanto pare, iniziano anche a comparire i primi “render” ufficiali di altre parti del dello smartphone.

Tra le prime ad apparire troviamo il produttore di cover Ghostek.

Cosa cambierà per il Samsung Galaxy S8?

L’immagine coincide con quella pubblicata su Weibo e a colpo d’occhio la componente fondamentale che risulta assente è il tasto centrale, emblema caratterizzante tutte le precedenti tipologie di Samsung.

Si pensa che il nuovo Samsung Galaxy S8 possa essere dotato di un nuovo tipo di sensore digitale per rilevare le impronte digitali e in più si vocifera che possa anche avere un riconoscimento ottico incluso proprio sul display che sarà in una unica versione di tipo Edge.

LEGGI ANCHE: Problemi batteria Galaxy S7 e smartphone Android: come risolvere, fix per Messenger

Quando sapremo con certezza l’aspetto del Samsung Galaxy S8?

Come per ogni altra anteprima catturata in rete, bisognerà attendere il lancio ufficiale da parte di Samsung che a quanto pare, non sarà più al MWC di Barcellona come accaduto negli scorsi anni. Bisognerà quindi attendere, probabilmente almeno fino a marzo, per il lancio ufficiale dell’evento riservato a Samsung Galaxy s8.