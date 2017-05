Samsung Galaxy S8: in estate arriva il supporto a Daydream di Google | Ufficiale

In occasione dell’edizione 2017 dell’evento Google I/O, è arrivato l’annuncio ufficiale in merito all’arrivo per i nuovi Samsung Galaxy S8 del supporto a Daydream, la piattaforma per la realtà virtuale sviluppata da Google per tutti i dispositivi dotati di sistema operativo Android Nougat o versione più recenti.

In un primo momento, infatti, Samsung non aveva inserito il supporto a Daydream tra le specifiche dei nuovi Samsung Galaxy S8 e S8+ ma, come annunciato al Google I/O, tale supporto arriverà come aggiornamento software nel corso del prossimo futuro. In particolare, Daydream dovrebbe essere disponibile per i nuovi top di gamma coreani a partire dalla prossima estate.

Daydream rappresenta l’ecosistema software creato da Google per utilizzare la realtà virtuale su smartphone, una soluzione che, di fatto, va in conflitto con il Gear VR di Samsung, un sistema su cui la casa coreana ha già investito molte risorse.

I nuovi Samsung Galaxy S8 e S8+ non saranno le solite novità per Daydream di Google. Il colosso americano, nel corso dell’evento di ieri, ha infatti annunciato l’arrivo di un nuovo smartphone con supporto Daydream. Il dispositivo in questione è un nuovo top di gamma realizzato da LG, probabilmente si tratta del nuovo LG V30, che verrà presentato nel corso del terzo trimestre dell’anno in corso.

Per quanto riguarda, invece, le tempistiche dell’aggiornamento software che porterà Daydream sui Galaxy S8, per il momento non vi sono informazioni precise. Come detto, le tempistiche rivelate indicano per l’estate il rilascio di tale update. Sarà da valutare, inoltre, se l’aggiornamento in questione arriverà con gli stessi tempi sulle versioni del Galaxy S8 con Snapdragon 835 e Exynos 8895.

Continuate a seguirci anche nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane per ulteriori aggiornamenti sulla questione.