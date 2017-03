Samsung Galaxy S8, informazioni inedite sul comparto fotografico

A meno di due settimane dalla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S8, la cui data di uscita è fissata per l’ultima settimana di aprile, emergono oggi dettagli inediti in merito ad alcune specifiche tecniche del nuovo top di gamma coreano.

Il nuovo Samsung Galaxy S8, anche nella sua variante Galaxy S8+, potrà contare su di un sensore fotografico posteriore da 12 Megapixel che presenterà caratteristiche analoghe all’eccellente sensore del Galaxy S7 con alcuni interessantissimi miglioramenti per quanto riguarda le riprese video.

Stando a quanto si apprende in queste ore, infatti, il nuovo Samsung Galaxy S8 potrà contare su di una memoria DRAM per il sensore della camera posteriore. Si tratta di una soluzione quasi inedita per il mercato della telefonia mobile che troviamo anche sul nuovo Xperia XZ Premium presentato da Sony al Mobile World Congress 2017 ma in uscita sul mercato solo a partire dal prossimo mese di maggio.

Grazie a questa specifica inedita, il nuovo Samsung Galaxy S8 sarà in grado di registrare video fino ad un massimo di 1000 fps (le specifiche del Xperia XZ Premium riportano la possibilità di registrare video in slow-motion a 960 fps con risoluzione di 720p). Per ulteriori dettagli in merito a questo aspetto sarà probabilmente necessario attendere la presentazione ufficiale.

Se la risoluzione del sensore posteriore non registra novità, nel passaggio da Galaxy S7 a Galaxy S8 la fotocamera anteriore potrà contare su di un sostanziale upgrade. Il nuovo top di gamma potrà, infatti, contare ora su di una camera anteriore da 8 Megapixel in grado di garantire selfie più nitidi rispetto alla camera anteriore da 5 Megapixel della gamma S7. Nella parte frontale, il nuovo Samsung Galaxy S8 potrà contare anche su di un sensore RGB da 3,7 Megapixel per il riconoscimento facciale.

Dopo l’ottimo lavoro svolto, sia lato hardware che software, con il Galaxy S7, in casa Samsung vi sono tutte le premesse per un nuovo successo. Dal punto di vista fotografico e video, il nuovo Galaxy S8 sembra davvero avere tutte le carte in regola per poter giocare il ruolo da protagonista in questo 2017 candidandosi, senza mezzi termini, al titolo di miglior camera-phone dell’anno.

Leggi anche: Galaxy S8, brutte notizie: versione da 6 GB RAM venduta solo in Cina, ecco perché

L’appuntamento con la presentazione ufficiale del nuovo top di gamma di Samsung è fissato per il prossimo 29 marzo durante l’evento Unpacked 2017 organizzato dalla stessa azienda coreana. Continuate a seguirci per saperne di più.