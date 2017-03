Samsung Galaxy S8: nuovo launcher con icone minimal

Samsung Galaxy S8 è ormai pronto al suo debutto in scena, stabilito nel palco di New York il prossimo 29 Marzo 2017, come indicato per via ufficiale in sede di Mobile World Congress 2017 dalla società sudcoreana. Tante saranno le novità rilevanti da portare all’attenzione di un pubblico sempre più orientato verso le nuove tecnologie hardware e software.

Ampio spazio, in quest’ultimo caso, sarà dato alla nuova Touchwiz ribattezzata Samsung Experience. Rispetto all’attuale revisione presente a bordo dei Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge, la nuova UI riporterà il vantaggio di una maggior fluidità e leggerezza, da accompagnarsi ad un layout minimal per il set di icone, visibili nelle immagini che seguono.

Il layout dell’interfaccia ha rappresentato, finora, l’unico tassello mancante del circuito di indiscrezione volutosi in vista dell’uscita del nuovo Galaxy S8 e relativa versione Plus. Il launcher riporta un aspetto minimal curato in ogni dettaglio estetico. Interessante notare il nuovo aspetto conferito alle icone dei pulsanti a sfioramento presenti sulla parte bassa della UI.

Si tratta dei sostituti del pulsante fisico Home che si accompagnano, com’è possibile constatare facilmente dagli screen, ad un layout pulito e sobrio contraddistinto da icone Flat e widget meteo minimalista. Si tratta di una vera e propria rivisitazione dell’interfaccia grafica utente, ora decisamente più diretta e meno propensa ai fronzoli.

Samsung ha fondamentalmente stravolto il disegno originale per l’interfaccia, prediligendo soluzioni visuali ad alto impatto, con sfondi colorati e riferimenti facili da riconoscere. Una novità certamente inevitabile in vista dell’arrivo dei nuovi sistemi Google per Android Nougat e del nuovo sistema integrato per i comandi a schermo che sostituisce il pulsante Home.

Ricordiamo che Samsung Electronics rilascerà il suo nuovo device in duplice versione. In questo caso, la differenza sostanziale si registrerà in merito alle dimensioni del display. Avremo una versione “standard” da ben 5,8 pollici ed addirittura una variante da 6.2 pollici. In ambedue i casi si avrà a che fare con soluzioni del tipo dual-Edge sul modello dei Galaxy S6 e versioni successive.

Per quanto riguarda il mercato USA avremo a che fare con un SoC Qualcomm Snapdragon 835 a 10nm, mentre per il mercato Europa avremo l’ultima generazione dei supporti integrati proprietari Samsung Exynos generazione 9. Il comparto memorie sarà fornito da supporti combinati RAM/ROM da 4/64GB, eventualmente espandibili tramite apposito slot esterno per microSD Card.

Oltre questo, il nuovo Galaxy S8 offrirà tutte le opzioni di connettività di ultima generazione con il supporto a ben 24 bande LTE ed una batteria da 3.000mAh per il modello base e 3.500mAh per il modello Plus.

Il comparto multimediale, che con S7 ha fatto registrare un record assoluto, erediterà i caratteri distintivi della precedente generazione. Avremo, in tal caso, un sensore da 12 MegaPixel in soluzione singola ed uno shooter frontale da 8 megaPixel che dovrebbe prevedere, inoltre, l’applicazione di un sistema di messa a fuoco automatica.

Che cosa ne pensate di questo nuovo dispositivo e della nuova rivisitazione grafica introdotta in vista dell’attivo dei sistemi Android N? A voi tutti i commenti del caso.

