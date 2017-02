Samsung Galaxy S8: nuove conferme per la variante da 6 GB di RAM

Mancano ancora alcune settimane prima della presentazione e la conseguente uscita sul mercato internazionale del Samsung Galaxy S8, il nuovo top di gamma di Samsung e, senza dubbio, lo smartphone Android più atteso dell’anno in corso. Gran parte della scheda tecnica del nuovo top di gamma coreana è nota ma alcuni dubbi su specifiche chiave del device restano.

Un esempio su tutti è la memoria RAM. Fino a qualche giorno fa si parlava di un Samsung Galaxy S8 con 4 GB di memoria RAM. Oggi nuovi rumors ci confermano l’esistenza di una versione con tale quantità di RAM ma evidenziano come il nuovo flagship coreano arriverà sul mercato anche in una variante da 6 GB di RAM, un po’ come avvenuto nella brevissima carriera del Note 7 commercializzato con 6 GB di RAM in Cina.

Samsung dovrebbe, quindi, realizzare più varianti del suo top di gamma. Molto probabilmente sul mercato arriverà un modello base da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno ed un modello top con 6 GB di RAM e 128 GB di RAM. Possibile anche una versione intermedia con 4 GB di RAM e 128 GB di storage o 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Per ora non trovano conferme le indiscrezioni legate ad una possibile versione premium del Samsung Galaxy S8 che monterebbe 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.

Ricordiamo che alla base del progetto del nuovo Samsung Galaxy S8 ci saranno i SoC Exynos 8895, in Europa, e Snapdragon 835, negli USA ed in Cina. I due SoC dovrebbero avere performance molto simili. Per quanto riguarda la grandezza, sul mercato dovrebbero arrivare due differenti varianti, una da 5,7 pollici ed una da 6.2 pollici. In entrambi i casi il display sarà un dual edge e le cornici saranno molto ridotte sia nella parte superiore che in quella inferiore con anche l’eliminazione del tasto Home. La risoluzione sarà QHD. Il nuovo Samsung Galaxy S8 arriverà sul mercato con Android Nougat. Stando alle ultime informazioni la data di uscita del nuovo Samsung Galaxy S8 dovrebbe essere programmata per la metà del mese di aprile con una presentazione che dovrebbe avvenire a fine marzo.