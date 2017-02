Samsung Galaxy S8: nuove conferme sulla memoria RAM

In attesa della sua presentazione ufficiale, programmata per la fine del mese di marzo, la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S8 si fa sempre più chiara. Oggi arriva un’altra conferma in merito ad un componente chiave del nuovo top di gamma della casa coreana, la memoria RAM. Secondo l’insider @mmdj_china, che già in passato ha rivelato diversi dettagli in anteprima sugli smartphone Samsung, il nuovo Samsung Galaxy S8 arriverà sul mercato con 6 GB di RAM.

L’indiscrezione si riferisce, in particolare, ai modelli destinati al mercato USA ed al mercato cinese che, come noto, avranno il SoC Qualcomm Snapdragon 835. In Europa, invece, il Samsung Galaxy S8 potrà contare sull’Exynos 8895 ma non vi dovrebbero essere ulteriori differenze. Anche da noi, il nuovo top di gamma di casa Samsung dovrebbe presentare, quindi, 6 GB di RAM.

Al momento, a differenza di quanto ipotizzavano alcune indiscrezioni delle scorse settimane, sarebbero escluse versioni da 4 GB di RAM. Da escludere, inoltre, varianti top con 8 GB di RAM. A meno di sorprese, il nuovo Samsung Galaxy S8 arriverà sul mercato in un’unica variante, da 6 GB. Per quanto riguarda la memoria interna per l’archiviazione, invece, oltre al modello “base” da 64 GB, in alcuni mercati (ma difficilmente in Italia) potrebbe arrivare anche una variante top da 128 GB.

Ricordiamo che sul mercato il nuovo Samsung Galaxy S8 sarà distribuito in due varianti. Oltre al modello da 5.8 pollici, che si chiamerà proprio Galaxy S8, la casa coreana presenterà anche il nuovo Samsung Galaxy S8+ che, grazie ad un’estrema ottimizzazioni delle cornici, potrà contare su di un display da 6.2 pollici. In entrambi i casi si tratterà di un display realizzato con tecnologia Super AMOLED e di tipo dual edge.

Nel corso dei prossimi giorni dovrebbero emergere gli ultimi dettagli in merito al nuovo Samsung Galaxy S8 che, ricordiamo, non sarà presente al Mobile World Congress 2017 dove Samsung presenterà i nuovo tablet Galaxy Tab S3 e TabPro S2 oltre a nuovi smartphone della gamma Galaxy J 2017. Continuate a seguirci per saperne di più.