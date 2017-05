Samsung Galaxy S8: nuovo aggiornamento software risolve i problemi di connettività

In queste ore, Samsung ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento firmware per i suoi nuovi top di gamma, Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+, che, per ora, è disponibile solo in alcuni Paesi ma che, già nelle prossime ore, dovrebbe essere ben presto disponibile anche in Europa ed, in particolare, in Italia.

Il nuovo firmware va a correggere un bug decisamente rilevante emerso nelle ultime settimane sia su Samsung Galaxy S8 che su Samsung Galaxy S8+. Si tratta di un problema alla connettività Bluetooth che causa il riavvio dello smartphone quando lo stesso viene collegato ad uno speaker wireless esterno per ascoltare musica.

Nel pacchetto d’aggiornamento sono inclusi anche miglioramenti al software della fotocamera che dovrebbero andare a migliorare, ulteriormente, le già ottime performance garantite dal sensore di Samsung Galaxy S8 e S8+. Da notare, inoltre, che l’update lascia porta la patch di sicurezza aggiornata a maggio 2017 e, chiaramente, non presenta novità per il sistema operativo fermo ad Android Nougat in versione 7.0.

Come sempre, l’update in via di distribuzione arriverà su tutti i Samsung Galaxy S8 tramite OTA. E’ possibile verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento dalla voce “Aggiornamento software” presente nel menu Impostazioni dello smartphone. In Italia, l’aggiornamento potrebbe essere distribuito già sul finire della settimana.

Ricordiamo che in queste settimane Samsung ha già rilasciato diversi update firmware per i suoi top di gamma. Dopo il primo aggiornamento che va ad ottimizzare le prestazioni generali dei dispositivi, infatti, è arrivo il fix che corregge il problema dell’errata calibrazione dei colori dei display che, in alcuni casi, tendono al rosso. Ulteriori dettagli in merito al nuovo update in arrivo su Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+ potrebbero emergere già nel corso dei prossimi giorni. Continuate, quindi, a seguirci per saperne di più.

