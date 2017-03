Samsung Galaxy S8+ Plus su Geekbench. Arrivano anche le prime app su XDA

Grande assente al Mobile World Congress 2017, Samsung Galaxy S8, con relativa versione Plus, si manifesterà a New York il prossimo 29 Marzo 2017, così come annunciato dalla società nel contesto dell’evento catalano che ha comunque visto un buon afflusso di nuovi prodotti per il mercato dei notebook e dei tablet.

In vista dell’evento ufficiale di presentazione le informazioni si fanno via via sempre più incalzanti ed assumo un ruolo di ufficialità che, in ultimo, ha manifestato l’arrivo del terminale sul database del noto portale di GeekBench, ove vengono messi in luce le potenzialità del modello Samsung Galaxy S8+ Plus. Ma le novità non finiscono qui.

Di fatto è interessante notare il rilascio di alcune applicazioni testate con altri smartphone Samsung con TouchWiz aggiornati ai sistemi Google per Android Nougat. A quanto pare, però, la compatibilità è estesa anche ai terminali equipaggiati con alcune ROM Android Marshmallow. Basta scaricare ed installare i pacchetto come normali file APK dopo aver ovviamente abilitato il flag alle Origini Sconosciute tramite il menu Sicurezza delle Impostazioni del dispositivo. Al momento c’è solo il player musicale, il registratore vocale, il player per i video, il sistema di traduzione Samsung Translator ed il Sound Camp.

Grazie al lavoro svolto da Albe95 su XDA Developer forum è possibile procedere al download dei contenuti che troviamo al thread ufficiale sul forum.

Passando a ben più interessanti argomenti, non si può fare a meno di notare la presenza del Samsung Galaxy S8 versione Plus (qui identificato come SM-G955U) all’interno delle pagine del portale GeeckBench. I dettagli che emergono sono ben pochi, ma comunque sufficienti a farsi un’idea forfettaria sulle potenzialità del nuovo smartphone e sui punteggi assoluti dei nuovi sistemi integrati per i core Qualcomm Snapdragon 835 con processo produttivo a 10nm.

Volendo prendere per buoni gli screen rinvenuti all’interno del portale poniamo in evidenza i seguenti dati:

Single Core: 1929

Multi-Core: 6.084

Dalla precedente schermata si offre inoltre un’indicazione sul quantitativo di memoria, in linea con le informazioni riportanti un quantitativo totale di 4GB, nonché il supporto ai nuovi sistemi Android Nougat per le revisioni 7.0 del sistema. Che cosa ve ne pare di questi risultati? A voi tutti i commenti.

