Samsung Galaxy S8: prezzi assurdi per i nuovi top di gamma

A solo pochi giorni dalla sua data ufficiale di debutto pubblico, il Samsung Galaxy S8 non accenna a placare le indiscrezioni che, in ultima analisi, sono giunte per mano del noto Evan Blass (aka EvLeaks), il quale si è voluto sbilanciare sui prezzi di listino dei nuovi terminali.

Nello specifico, l’utente riporta come i prossimi top di gamma saranno decisamente molto più cari degli attuali modelli top per Galaxy S7 ed S7 Edge. L’utente parla di ben €779 per la versione standard con schermo da 5.8 pollici e €899 per la versione con display da 6.2 pollici.

Sebbene le indiscrezioni siano ancora tutte da verificare, resta da dire che EvLeaks si è rivelato, negli anni, una fonte decisamente attendibile. Ne sapremo di più in vista dell’evento.





Nello stesso contesto, inoltre, sono stati indicati i riferimenti ai listini da volersi con le nuove aggiunte funzionali ai sistemi per le DeX, ovvero la nuove dock che consentiranno di realizzare una sorta di mini-PC servendosi di Galaxy S8 ed i nuovi sistemi multimediali per i visori a realtà virtuale Samsung Gear VR e le fotocamere a 360 di nuova generazione. Nel caso della dock, si è indicato un prezzo di listino pari a circa €150, contro i €129 ed i €229 dei visori e delle fotocamere.

Ovviamente ci riserviamo il fatto di verificare queste informazioni. Ne frattempo rilascia pure la tua personale opinione? Questi Galaxy S8 costa effettivamente troppo o valgono l’investimento? A te l’ultima parola.

