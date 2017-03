Samsung Galaxy S8, prime immagini per la versione Gold

Come previsto, continuano anche oggi le indiscrezioni legate al nuovo Samsung Galaxy S8, il top di gamma che Samsung presenterà in via ufficiale la prossima settimana. In rete, questa mattina, hanno fatto la loro comparsa nuovi render che ci svelano la versione con colorazione Gold del nuovo smartphone dell’azienda coreana.

A rilasciare le prime immagini della versione Gold del nuovo Samsung Galaxy S8 è stato il noto insider evleaks che ha anche confermato le colorazioni Black Sky e Orchid Gray, le stesse che vi abbiamo proposto, come render stampa, alcuni giorni fa. Evleaks, per ora, non ha confermato l’arrivo della versione Arctic Silver che, negli ultimi giorni, è stata protagonista di diversi avvistamenti e che dovrebbe far parte della gamma del nuovo Samsung Galaxy S8.





Oltre alla versione Gold svelata oggi ed alle altre tre colorazioni che vi abbiamo già illustrato nei giorni scorsi (Black, Silver e Gray), sul mercato Samsung dovrebbe presentare almeno altre due varianti, Blue Coral e Purple Violet, già avvistate in rete in diverse circostanze. Possibile, magari solo in un secondo momento, il debutto di una variante Crimson Red.

E’ importante sottolineare che la gamma di colorazioni del nuovo Samsung Galaxy S8 potrebbe essere diversa a seconda del mercato di commercializzazione. Alcune versioni del top di gamma coreano potrebbero, infatti, essere destinate solo a specifici mercati internazionali.

Da valutare, inoltre, la presenza di possibili colorazioni esclusive per una delle due varianti del nuovo Samsung Galaxy S8 che, come noto, sarà realizzato in una versione “base” da 5.8 pollici ed in una variante Plus con display da 6.2 pollici. Le due versioni del nuovo Galaxy S8 potrebbero presentare colorazioni esclusive.

Tutti i dettagli sulla gamma Galaxy S8 arriveranno soltanto la prossima settimana. Il debutto del nuovo top di gamma coreano è, infatti, programmato per il prossimo 29 di marzo. Continuate a seguirci per saperne di più.