Samsung Galaxy S8 probabilmente definitivo in un nuovissimo video

Stiamo per metterci alle spalle la settimana più ricca di rumors di sempre per quanto riguarda il tanto atteso Samsung Galaxy S8. A partire dalle indiscrezioni relative alla presentazione ufficiale dello smartphone, visto che a detta di SamMobile pare effettivamente che l’appuntamento sia stato fissato dal produttore coreano il prossimo 18 aprile, con un evento apposito organizzato a New York e con la chiusura definitiva nei confronti del Mobile World Congress di Barcellona.

In attesa di capire quando scatteranno le vendite del Samsung Galaxy S8 anche qui in Italia, anche in questo fine settimana possiamo goderci un video decisamente interessante a proposito del suo possibile design. I ragazzi di Techno Buffalo, tra i più attendibili negli Stati Uniti, hanno condiviso un nuovo filmato attraverso il quale emergono due possibili alternative a proposito del possibile aspetto dello smartphone. Analizziamo quanto emerso più da vicino.

Entrambi le immagini leaked, mostrate in successione nel video che sta spopolando su Youtube, consentono di notare che l’intenzione da parte di Samsung sia effettivamente quella di puntare su una maggiore ottimizzazione degli spazi. Cosa vuol dire questo? Semplicemente che il Samsung Galaxy S8 potrà contare su un display nettamente più grande rispetto a quanto abbiamo avuto modo di osservare con il Samsung Galaxy S7, anche se le dimensioni generali del device non dovrebbero variare più di tanto.

Vi ricordiamo che anche le news riportate oggi sono solo dei rumors, ma da tempo ormai si segue questa strada anche con fonti attendibilissime come SamMobile, motivo per il quale è altamente probabile che il Samsung Galaxy S8 possa presentarsi al pubblico con un design di questo tipo. Mettendo da parte le chiacchiere, godiamoci a questo punto il nuovo video dedicato al Samsung Galaxy S8 in occasione della Befana 2017.