Samsung Galaxy S8 da record: superati i 200.000 punti su AnTuTu

In attesa della presentazione ufficiale, programmata per il 29 di marzo prossimo, in rete è apparso un video in cui un presunto prototipo di Samsung Galaxy S8 mette in mostra tutta la sua potenza ottenendo un punteggio superiore ai 205 mila punti su AnTuTu, il noto database di benchmark che rappresenta un metro di paragone per tutti gli smartphone in arrivo sul mercato.

In attesa di una conferma, questa notizia rappresenta un elemento importante per comprendere al meglio le potenzialità del nuovo Samsung Galaxy S8 che, senza dubbio, garantirà un netto step in avanti in termini prestazionali rispetto agli attuali top di gamma Android.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy S8 arriverà sul mercato, così come il suo predecessore, con due differenti SoC a seconda del mercato di vendita. In Europa lo smartphone avrà l’Exynos 8895 mentre in altri mercati, come gli USA e la Cina, potrà contare sullo Snapdragon 835. I due SoC dovrebbero comunque garantire performance dello stesso livello.

Il risultato di 205 mila punti su AnTuTu, se confermato, metterebbe il Samsung Galaxy S8 in testa tra gli smartphone più potenti sul mercato con oltre 20 mila punti di vantaggio su iPhone 7 Plus e 40 mila punti di vantaggio su OnePlus 3T che, ricordiamo, monta lo Snapdragon 821, lo stesso SoC che utilizzeranno diversi smartphone di fascia alta del 2017 come, ad esempio, il nuovo LG G6.

Il nuovo Samsung Galaxy S8 debutterà in pubblico, nel corso di un evento organizzato da Samsung, il prossimo 29 di marzo. Lo smartphone sarà realizzato in due varianti (5.8 e 6.2 pollici) ed arriverà sul mercato entro la fine di aprile.

Per il momento, l’esatta data di uscita del nuovo top di gamma coreano non è ancora nota. Con ogni probabilità, nel corso dell’evento in programma la settimana prossima Samsung rilascerà tutte le informazioni relativi al prezzo ed all’uscita del suo nuovo Samsung Galaxy S8. Continuate, quindi, a seguirci per saperne di più.