Samsung Galaxy S8: reso senza condizioni per i primi tre mesi dopo l’acquisto

La campagna mediatica per il lancio del nuovo Samsung Galaxy S8 sarà quanto mai aggressiva. La casa coreana deve cancellare la “macchia” del fallimento del Galaxy Note 7 e ha intenzione di supportare il suo nuovo top di gamma con diverse iniziative di marketing.

Per garantire una massima efficienza del suo smartphone, Samsung potrebbe avviare una campagna di rimborso integrale dell’acquisto del nuovo Samsung Galaxy S8 entro i primi 3 mesi nel caso in cui l’utente non si ritenesse soddisfatto dalle performance del nuovo top di gamma, per qualsiasi motivo.

L’obiettivo principale di Samsung è, infatti, riconquistare quanto prima la fiducia dei clienti che, dopo il caso Note 7, non è di certo più salda come un tempo. La possibilità di fare un reso del nuovo Samsung Galaxy S8 per un periodo di tempo di ben 3 mesi rappresenterebbe, di fatto, una garanzia enorme per gli utenti interessati ad acquistare già al lancio il nuovo top di gamma coreano.





Di certo Samsung non può permettersi un altro passo falso dopo il caso Note 7 e, come confermano le numerose indiscrezioni delle ultime settimane ed il ritardo della data di uscita (posticipata di qualche settimana rispetto al Galaxy S7), il nuovo Samsung Galaxy S8 è stato sottoposto ad una lunghissima serie di test proprio per assicurare ai clienti un funzionamento perfetto del terminale.

La possibilità di restituire, entro 3 mesi dall’acquisto, lo smartphone appena acquistato è stata presentata dalla testata sudcoreana The Investor in queste ultime ore. Di fatto, Samsung non ha ancora svelato alcun dettaglio sul progetto Samsung Galaxy S8.

La presentazione ufficiale del nuovo top di gamma, ricordiamo, è fissata per la prossima settimana. Il 29 di marzo, in occasione di un evento speciale organizzato da Samsung stessa, conosceremo finalmente tutti i dettagli tecnici del nuovo Samsung Galaxy S8, il suo prezzo di vendita e tutte le iniziative che Samsung ha intenzione di mettere in atto per sostenere il debutto sul mercato dello smartphone.