Samsung Galaxy S8 riceve la certificazione FCC, uscita più vicina

by Davide Raia





Dopo i numerosi rumors delle scorse settimane, nelle ultime ore il Samsung Galaxy S8 ha ricevuto la certificazione dall’ente nordamericano FCC, uno step necessario per l’avvio della commercializzazione del nuovo top di gamma coreano che, come noto, debutterà in pubblico il prossimo 29 di marzo in occasione di un nuovo evento stampa organizzato da Samsung.

La certificazione della FCC non aggiunge, di fatto, nulla a quanto già conosciamo del nuovo Samsung Galaxy S8 e del suo comparto tecnico. I codici identificativi del nuovo top di gamma certificato dalla FCC sono i seguenti: Galaxy S8 (SM-G950U) e Galaxy S8+(SM-G955U). L’arrivo della certificazione FCC rappresenta, in ogni caso, un’importante conferma in merito all’avvio delle vendite del nuovo S8.

Nelle scorse settimane, infatti, si era parlato di possibili ritardi (legati soprattutto alla produzione dei SoC da utilizzare) che però non dovrebbero causare un grosso spostamento della data di uscita. Il nuovo Galaxy S8, a meno di sorprese, sarà pronto per la commercializzazione nella seconda parte del mese di aprile, in linea con le tempistiche che ipotizziamo da alcuni mesi.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy S8 arriverà sul mercato in due varianti, una da 5.8 pollici ed una da 6.2 pollici. In entrambi i casi troveremo un display Super AMOLED dual edge con risoluzione QHD. Negli Stati Uniti, il top di gamma coreano avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 835 mentre da noi, in Europa, ci sarà il nuovo Exynos 8895.

A completare la scheda tecnica spazio a 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage interno, espandibile tramite microSD, una fotocamera posteriore da 12 Megapixel, una anteriore da 8 Megapixel, uno scanner per le impronte digitali nella parte posteriore e un sistema di riconoscimento dei volti (supportato anche dallo scanner dell’iride) nella parte anteriore. Il sistema operativo sarà Android Nougat personalizzato da una nuova evoluzione della UI di casa Samsung.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati all’arrivo sul mercato dei nuovi top di gamma della casa coreana. L’appuntamento è fissato per il prossimo 28 di marzo.