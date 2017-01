Samsung Galaxy S8: scheda tecnica svelata da un rivenditore

Il nuovo Samsung Galaxy S8 arriverà sul mercato, oramai è noto, soltanto nel corso del mese di aprile con una data di uscita nei negozi fissata intorno al 15 aprile mentre la presentazione in pubblico potrebbe avvenire a febbraio, durante l’edizione 2017 del Mobile World Congress.

In queste ore però emergono in rete interessanti notizie legate alla scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S8. Il top di gamma del 2017 di casa Samsung è, infatti, stato inserito nel database del rivenditore Fastcardtech che riporta, con moltissimi particolari inediti, quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy S8.

E’ chiaro che non si tratta di informazioni ufficiali, per quelle sarà necessario attendere ancora più di un mese, ma i dati riportati da questo rivenditore potrebbero svelarci alcuni dettagli non ancora emersi in rete in merito alla scheda tecnica del nuovo flagship coreano. Il prezzo indicato è di 699 dollari e lo smartphone è disponibile nella sola variante Black, Vediamo tutte le novità emerse:

Samsung Galaxy S8: caratteristiche tecniche

Stando a quanto riportano i dati emersi oggi, il nuovo Samsung Galaxy S8 dovrebbe arrivare sul mercato con un display Super AMOLED da 5.7 pollici di diagonale. Non è escluso, inoltre, che il nuovo top di gamma possa essere realizzato anche in un’altra variante, più compatta rispetto al modello inserito nel database di Fastcardtech. La scheda tecnica riporta una risoluzione 4K per il display anche se include l’utilizzo della tecnologia IPS (si tratta senza dubbio di un dato errato visto che Samsung utilizza per i suoi smartphone top esclusivamente la tecnologia Super AMOLED). Ricordiamo che secondo un’altra news di oggi, il nuovo S8 avrà un display con ratio di 17:9.

A gestire il funzionamento dello smartphone, come noto, sarà il SoC Exynos 8895, il nuovo chipset di fascia alta di Samsung con CPU Octa-Core massima di 2.5 GHz, garantita da un Quad-Core Exynos M2 progettato da Samsung a cui si affianca un secondo Quad-Core Cortex A53 da 1.7 GHz. Negli Stati Uniti ed in Cina, il top di gamma di Samsung avrà lo Snapdragon 835, il nuovo SoC di fascia alta di Qualcomm.

Il modello di Samsung Galaxy S8 inserito nel listino del rivenditore include 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno con supporto per l’espansione tramite scheda microSD. Questa variante (8/256 GB) potrebbe essere solo una delle varie versioni che Samsung realizzerà del suo top di gamma. Sul mercato, infatti, potrebbe arrivare anche un modello base con 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno.

Un altro dato interessante che emerge dalla presunta scheda tecnica del Samsung Galaxy S8 è legato alla capacità della batteria. Il top di gamma di Samsung dovrebbe integrare una batteria da 3660 mAh, un dato realistico anche se forse sottodimensionato se rapportato ad un display 4K. Per quanto riguarda le dimensioni, inoltre, il sito in questione riporta le seguenti misure 151.1 x74.2 x 7.5 mm che risultano molto simili ad un altro top smartphone coreano con display da 5.7 pollici, il Note 7 (153.5 x 73.9 x 7.9 mm). Il peso complessivo sarà di 153 grammi.

Concludiamo l’elenco delle presunte caratteristiche tecniche del Galaxy S8 evidenziando la presenza di una camera posteriore da 13 Megapixel e di una anteriore da 5 Megapixel oltre che del sistema operativo Android Nougat personalizzato da una nuova evoluzione della UI proprietaria di Samsung.

Nel corso delle prossime settimane scopriremo se le informazioni riportate da questo rivenditore si riveleranno attendibili o meno. Continuate a seguirci per saperne di più.