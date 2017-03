Samsung Galaxy S8 si trasformerà in PC con l’accessorio DeX Station

In contemporanea ai nuovi Samsung Galaxy S8 che debutteranno, in via ufficiale, la prossima settimana, la casa coreana presenterà anche il nuovo accessorio DeX Station. Si tratta di una nuova dock station che consentirà a tutti gli utenti che acquisteranno il nuovo top di gamma di Samsung di accedere al nuovo servizio Desktop eXperience che, in modo del tutto simile alla funzione Continuum di Windows 10 Mobile ma questa volta con sistema operativo Android, permetterà di unificare l’esperienza mobile e desktop.

La DeX Station dei futuri Samsung Galaxy S8 e il servizio Desktop eXperience non è ancora stato confermato in via ufficiale da Samsung ma in rete conferme indirette e prove dell’esistenza del progetto circolano già da diverso tempo. Secondo gli ultimi dettagli emersi in queste ore, la nuova DeX Station sarà compatibile con lo standard USB-C del nuovo Galaxy S8 e fungerà, quindi, anche da stazione di ricarica per lo smartphone.





La dock, come già visto con altre dock simili come la Display Dock creata da Microsoft, presenterà anche una buona dotazione di porte con un ingresso HDMI per collegare un monitor esterno o una TV (la risoluzione massima sarà il 4K) ed una serie di porte USB in formato standard che verranno utilizzate per collegare periferiche come mouse e tastiera o un hard disk esterno o una chiavetta, per sfruttare le funzioni OTG del nuovo Samsung Galaxy S8.

Da notare che la nuova DeX Station dovrebbe presentare anche una porta Ethernet (per sfruttare la connessione Internet ad alta velocità di casa senza utilizzare il Wi-Fi) ed un sistema di dissipazione del calore attivo. Ricordiamo che i nuovi Samsung Galaxy S8 integrerà, a seconda del mercato di vendita, il SoC Snapdragon 835 o l’Exynos 8895. Attivando la modalità Desktop eXperience, potrebbe essere possibile, grazie anche al sistema aggiuntivo di dissipazione del calore, un incremento del clock della CPU e, quindi, un miglioramento delle prestazioni.

Leggi anche: Samsung Galaxy S8: Exynos 8895 batte Snapdragon 835 in un primo benchmark

La nuova dock DeX Station dovrebbe essere commercializzata ad un prezzo di listino di 149,99 Euro venendo così commercializzata come un accessorio esterno. Samsung potrebbe comunque presentare promozioni e bundle per promuovere al meglio questa nuova funzione. Ulteriori dettagli su questa nuova dock, sul nuovo servizio Desktop eXperience e sui nuovi Samsung Galaxy S8 arriveranno, senza alcun dubbio, nel corso dei prossimi giorni.