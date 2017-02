Samsung Galaxy S8 spettacolare nel nuovo video: ecco i colori in uscita

The App ID is not recognized. 🙁 #wpappbox

Da tempo si parla di una vera e propria rivoluzione per il Samsung Galaxy S8 dal punto di vista del design. In attesa di scoprire ufficialmente quali siano state le decisioni da parte del colosso coreano, sperando che lo smartphone possa fare quantomeno una prima apparizione in occasione di un evento come il Mobile World Congress di Barcellona, in queste ore possiamo prendere in esame un nuovo nuovo video, senza dimenticare due nuove immagini fornite da un produttore di cover come UAG che abbiamo condiviso con voi ieri. Se non si tratta di un’anticipazione definitiva sullo stesso Samsung Galaxy S8, poco ci manca.

Il filmato riportato di seguito, ci mostra l’effettiva intenzione da parte dell’azienda asiatica di dar vita ad una vera e propria rivoluzione dal punto di vista estetico rispetto a quanto abbiamo avuto modo di toccare con mano con i vari Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge. Ovviamente il produttore non si è mai sbilanciato pubblicamente in questo senso, ma quando anche i fornitori di accessori iniziano ad uscire allo scoperto, come avvenuto nella giornata di ieri, allora ci si deve porre effettivamente qualche domanda.

Andando più nel dettaglio, emerge in modo piuttosto chiaro l’intenzione di dare sempre meno spazi ai bordi, affinché lo schermo del nuovo Samsung Galaxy S8 possa risultare più grande, nonostante le dimensioni del prodotto andranno a cambiare davvero di poco rispetto al predecessore. Come accennato, però, è l’aspetto cromatico ad essere messo in risalto nel video di oggi.

Insomma, a poche settimane dalla prima apparizione pubblica del Samsung Galaxy S8 (si spera), emergono anticipazioni decisamente interessanti anche dal punto di vista del design, con l’arrivo sulla scena sempre più probabile di nuove colorazioni che potrebbero coinvolgere una fetta di utenza più estesa rispetto a quanto avvenuto in passato. Sarà questo un elemento di rottura cruciale? Staremo a vedere, intanto godetevi l’ultimo video sul Samsung Galaxy S8.