Samsung Galaxy S8 super elegante in un nuovissimo video: quante differenze con l’S7

Ormai ci sono pochi dubbi sul fatto che il tanto atteso Samsung Galaxy S8 verrà presentato solo ad aprile, probabilmente il giorno 18 in occasione di un evento che verrà appositamente organizzato dal produttore coreano a New York. Nonostante manchino più di tre mesi alla sua prima apparizione pubblica, non trascorre giorno senza che emergano interessanti indiscrezioni sul nuovo top di gamma Android, come potrete facilmente percepire dal nuovo video che sta spopolando su Youtube.

Cosa mette in mostra il filmato in questione? L’aspetto importante sul quale concentrarsi è ancora una volta l’assenza di tasti fisici, elemento che sottolinea nuovamente la volontà di valorizzare il display senza alterare più di tanto le dimensioni generali del Samsung Galaxy S8. Attraverso il video di oggi, però, possiamo concentrarci più da vicino anche sulla variante di colore nero dello smartphone, nonostante alcuni esperti di settore ritengano che possa essere commercializzata solo in un secondo momento.

Il concept di oggi 8 gennaio, dunque, mette in risalto un Samsung Galaxy S8 leggermente più squadrato rispetto a quanto abbiamo avuto modo di toccare con mano nel 2016 con il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, facendo sì che l’aspetto del device risulti decisamente più elegante. Un vero e proprio gioiellino che rischia davvero di rompere gli equilibri del mercato smartphone nei prossimi mesi come potrete intuire.

Insomma, con il trascorrere dei giorni cresce sempre di più l’attesa nei confronti del nuovo Samsung Galaxy S8, in attesa di capire se assisteremo effettivamente alla rimozione dei tasti fisici così come sta emergendo da diversi contributi leaked. Vi lasciamo a questo punto al video che sta ottenendo parecchi consensi negli ultimi tempi su Youtube, grazie al quale potremo imbatterci probabilmente nella versione più elegante di sempre per lo stesso Samsung Galaxy S8.