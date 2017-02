Samsung Galaxy S8: svelata la data di uscita

In attesa delle tantissime novità pronte a debuttare al Mobile World Congress 2017, al via tra pochi giorni, nella giornata di oggi arriva una nuova conferma in merito a quella che sarà la data di uscita in Italia e nel resto del mondo del nuovo Samsung Galaxy S8 che, come noto, non sarà presentato alla fiera spagnola ma debutterà, in un evento stampa organizzato da Samsung, a fine marzo.

Grazie ai nuovi dettagli emersi oggi, è possibile confermare che il nuovo Samsung Galaxy S8 sarà nei negozi di tutti i principali mercati internazionali a partire dal prossimo 21 di aprile. Con ogni probabilità, la fase di preorder per il nuovo top di gamma di Samsung dovrebbe iniziare nelle ore immediatamente successive la presentazione di fine marzo. In alcuni mercati, per garantire una distribuzione completa ed omogenea, il Samsung Galaxy S8 potrebbe essere presentato con una data di uscita anticipata di circa una settimana, quindi verso la metà del mese di aprile.

E’ importante sottolineare che le informazioni emerse oggi si riferiscono, in modo specifico, al nuovo Samsung Galaxy S8, ovvero al modello più “compatto” con display da 5.8 pollici. Per ora non vi sono dettagli sulla data di uscita del nuovo Samsung Galaxy S8+, il modello da 6.2 pollici, ma appare piuttosto probabile che il phablet di Samsung arriverà nei negozi in contemporanea con il modello più piccolo.

Ricordiamo che entrambi gli smartphone avranno un display Super AMOLED di tipo dual edge con risoluzione QHD affiancato dal nuovo SoC Exynos 8895 a 10 nm, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, con slot per l’espansione tramite microSD, ed una fotocamera posteriore da 12 Megapixel. Il sistema operativo sarà Android Nougat.

Ulteriori dettagli sui nuovi top di gamma di casa Samsung dovrebbero emergere già nel corso dei prossimi giorni. Secondo alcuni rumors, la casa coreana potrebbe rilasciare un primo teaser dei due smartphone in occasione della conferenza d’apertura del Mobile World Congress che si svolgerà domenica prossima.