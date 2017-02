Samsung Galaxy S8: tra le specifiche anche il nuovo SoC Exynos 9810

Sul finire della scorsa settimana, Samsung ha anticipato, con un’immagine teaser, la nuova famiglia di SoC Exynos 9 di cui farà parte anche il nuovo top di gamma che sarà inserito tra le specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy S8, almeno per quanto riguarda il mercato asiatico (Cina esclusa) e europeo.

Stando a nuove informazioni apparse in rete in queste ore, il nuovo chipset top di gamma di Samsung dovrebbe essere chiamato Exynos 9810. E’ importante sottolineare che, sino a pochi giorni fa, abbiamo fatto riferimento a questo SoC utilizzando il nome Exynos 8895. La casa coreana avrebbe però deciso di rinnovare il brand portando al debutto la nuova famiglia di chipset Exynos 9 e, quindi, cambiando il nome di quello che sarà il punto di riferimento della nuova generazione di SoC.

Sul mercato ci attendiamo l’arrivo di due varianti del nuovo chipset di casa Samsung: Exynos 9810V e Exynos 9810M. La differenza tra i due SoC sarà incentrata, in particolare, sulla GPU con il primo che includerà una GPU Mali G71 a 18 core mentre il secondo avrà una Mali G71 a 20 core. Per entrambi è prevista la presenza di una CPU Octa-Core con i nuovi Mongoose M2, evoluzione diretta dei core che troviamo su Exynos 8890, il SoC della gamma Galaxy S7.

Il nuovo Exynos 9810 sarà realizzato utilizzando il processo produttivo FinFET a 10 nm, una caratteristica che garantirà un netto upgrade in termini di performance e, contestualmente, una sostanziale riduzione dei consumi energetici. Il Samsung Galaxy S8 con Exynos 9810 dovrebbe presentare prestazioni simili rispetto alla variante con Qualcomm Snapdragon 835 che troveremo sulle versioni destinate agli USA ed alla Cina del nuovo top di gamma di casa Samsung. Da valutare, inoltre, il gap prestazionale che il nuovo SoC di Samsung sarà in grado di creare con il futuro Kirin 970, che sarà alla base dei top di gamma 2016 di casa Huawei, e con l’Apple A10 che troviamo su iPhone 7 e 7 Plus.

Samsung potrebbe rivelare ulteriori dettagli in merito al suo Exynos 9810 in occasione della prossima edizione del Mobile World Congress 2017 dove, ricordiamo, non sarà svelato il nuovo top di gamma Galaxy S8 che debutterà in un evento speciale organizzato sul finire del prossimo mese di marzo.