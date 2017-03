Samsung Galaxy S8: tra le specifiche anche un sistema di scansione del volto

by Davide Raia





Il nuovo Samsung Galaxy S8 sarà un concentrato di tecnologia e rappresenterà per la gamma di smartphone della casa coreana una vera e propria rivoluzione. La riduzione al minimo delle cornici ed il conseguente incremento delle dimensioni del display, come già evidenziato nelle scorse settimane, ha comportato lo spostamento del sensore di impronte digitali, tradizionalmente integrato nel tasto Home frontale, nella parte posteriore dello smartphone, nell’area dov’è collocata anche la fotocamera posteriore.

Per sbloccare rapidamente lo schermo del nuovo Samsung Galaxy S8, la casa coreana, è notizia di questa mattina, ricorrerà ad un inedito sistema di scansione del volto che dovrebbe garantire un riconoscimento rapidissimo del utente. Lo sblocco del display, grazie al nuovo sistema di riconoscimento facciale, sarà praticamente istantaneo con un tempo di elaborazione di circa 0.01 secondi.

Il sistema di scansione facciale del nuovo Samsung Galaxy S8 sarà, senza dubbio, più efficace rispetto allo scanner dell’iride che compariva tra le specifiche del Galaxy Note 7. La scansione dell’iride, infatti, risulta decisamente più lenta e, per quanto sicura ed efficace, non risponde appieno alle esigenze degli utenti. Uno scanner del volto dovrebbe essere presente anche tra le specifiche del futuro iPhone 8, il primo smartphone con display OLED (prodotto da Samsung) di Apple in arrivo nel corso del prossimo autunno.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy S8 arriverà sul mercato in due varianti (display Super AMOLED dual edge da 5.8 o 6.2 pollici) entrambe dotate dello stesso hardware: SoC Snapdragon 835/Exynos 8895, 6 GB di RAM, 64 GB di storage interno ed un comparto fotografico di nuova generazione.

La presentazione del nuovo top di gamma coreano è programmata per la fine del mese di marzo. Per ora c’è ancora qualche dubbio sulla data di uscita che potrebbe essere stata spostata dalla metà di aprile alla fine di aprile a causa di una produzione a rilento dei nuovo processori a 10 Nm che andranno a rappresentare il cuore del progetto. Continuate a seguirci anche nel corso dei prossimi giorni per tutte le novità sul comparto tecnico del nuovo Samsung Galaxy S8, oramai sempre più vicino al debutto ufficiale.