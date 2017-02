Samsung Galaxy S8+: un display da 6.2 pollici per conquistare il mercato

Oramai non è più un segreto. Samsung sta lavorando a due versioni del suo nuovo top di gamma che arriveranno sul mercato con il nome di, rispettivamente, Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+. Rispetto ai predecessori Galaxy S7 e S7 Edge, i nuovo flagship di casa Samsung presenteranno una novità su tutte, la grandezza del display.

Il modello più “compatto” avrà una diagonale da ben 5.8 pollici mentre il più grande, che si chiamerà Samsung Galaxy S8+, raggiungerà i 6.2 pollici. In entrambi i casi la risoluzione sarà QHD (l’utente avrà comunque la possibilità di abbassare la risoluzione per aumentare l’autonomia) e la tecnologia del pannello sarà Super AMOLED. Entrambi gli smartphone saranno dual edge.

A destare particolare interesse è, senza dubbio, il nuovo Samsung Galaxy S8+ con il suo display da ben 6.2 pollici, una diagonale mai avvicinata da un top di gamma Android con l’eccezione di alcuni modelli destinati al mercato cinese. La casa costruttrice coreana dovrebbe aver svolto un importante lavoro di ottimizzazione delle cornici al fine di poter incrementare la diagonale del display senza incrementare troppo le dimensioni effettive dello smartphone. Il nuovo Samsung Galaxy S8+ potrebbe garantire, soprattutto in Asia dove i phablet più grandi di 5.5 pollici vanno per la maggiore, un importante passo in avanti per le vendite di Samsung che con i suoi top di gamma proverà a rivoluzionare il mercato della telefonia.

La scheda tecnica dei nuovi Galaxy S8 è oramai definita. A gestire il funzionamento dei device ci sarà, in Europa, il SoC Exynos 8895, il nuovo chipset top di gamma di Samsung che proporrà un netto upgrade di performance rispetto alla gamma Galaxy S7 garantendo, nello stesso tempo, una riduzione dei consumi energetici. I nuovi top di gamma di Samsung saranno i primi smartphone dell’azienda ad arrivare sul mercato con Android Nougat.

La presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy S8 è programmata per fine marzo. I due smartphone arriveranno sul mercato nel corso del mese di aprile. Già nelle prossime settimane, in ogni caso, dovrebbero emergere ulteriori dettagli sia sul comparto tecnico che sui prezzi dei nuovo flagship di Samsung. Continuate quindi a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla questione.