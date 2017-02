Samsung Galaxy S8 vs iPhone 8: la sfida ha inizio

Il 2017 è l’anno in cui Samsung rilancerà la sfida ad Apple ed ai suoi iPhone dopo il fallimento del progetto Galaxy Note 7 che, nelle intenzioni dell’azienda coreana, avrebbe dovuto offuscare l’arrivo sul mercato di iPhone 7 e 7 Plus. Ad aprile inizieranno le vendite del nuovo Samsung Galaxy S8, uno smartphone che promette di essere “rivoluzionario” sotto numerosi aspetti e che punterà a rivaleggiare con il nuovo iPhone 8, il vero iPhone di nuova generazione che, a differenza dei suoi predecessori porterà con sé tantissime novità.

Vediamo su che punti si articolerà la sfida tra il nuovo top di gamma di Samsung ed il futuro iPhone di Apple.

Samsung Galaxy S8 vs iPhone 8: questione di dimensioni

La sfida di Samsung ad Apple partirà dalle dimensioni. A differenza della gamma S7, con due modelli uno da 5.1 ed un altro da 5.5 pollici, il nuovo Samsung Galaxy S8 sarò realizzato in due versioni decisamente più grandi, con un modello “base” da 5.8 pollici ed una versione plus da 6.2 pollici di diagonale. In entrambi i casi il display sarà un dual edge con tecnologia Super AMOLED e risoluzione QHD. L’incremento delle dimensioni del display sarà accompagnato da una netta riduzione delle cornici al fine di contenere, quanto possibile, le dimensioni finali dei due smartphone.

Il nuovo iPhone 8, invece, sarà il primo smartphone di Apple dotato di display OLED (per altro prodotto da Samsung Display) e, come confermato oggi dall’analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, si caratterizzerà per una diagonale di 5.8 pollici e superficie utile di contatto da 5.15 pollici con la restante parte, collocata nella zona inferiore del display, che sarà chiamata “Area funzionale”. Apple con il nuovo iPhone 8 rimuoverà il tasto Home centrale sostituendolo proprio con questa particolare area del display che dovrebbe integrare un sensore di impronte digitali di nuova generazione.

Una soluzione completamente inedita che andrà, senza dubbio, a rivoluzionare il mercato della telefonia. L’area del display del nuovo iPhone 8 superiore all’area “funzionale” non avrà più un rapporto di 16:9 ma una forma più allungata con un rapporto delle dimensioni pari a 39:18. L’area funzionale del display del nuovo iPhone 8 integrerà, inoltre, tasti virtuali, scorciatoie e, ipotizziamo, soluzioni analoghe rispetto a quelle evidenziate dalla Touch Bar dei nuovi MacBook Pro.

Per saperne di più: Con iPhone 8 si abbandona il Touch ID: arriva la Function Area

Samsung Galaxy S8 vs iPhone 8: Hardware al top

La sfida tra Samsung Galaxy S8 ed iPhone 8 non si giocherà solo sulle dimensioni e sulle nuove soluzioni che caratterizzeranno i display. I due smartphone registreranno un netto upgrade hardware rispetto ai loro predecessori. Samsung punterà sul nuovo SoC Exynos 8895 (negli USA lo smartphone avrà invece il nuovo Snapdragon 835 di Qualcomm) mentre Apple integrerà nel suo nuovo iPhone 8 il SoC Apple A11 che dovrebbe essere presentato con il nome di A11 Fusion.

Entrambi i SoC dei nuovi smartphone di Samsung e Apple saranno realizzati con processo produttivo a 10 Nm, una caratteristica che consentirà di ridurre ulteriormente i consumi energetici legati a questo componente. Il passaggio dai 14 Nm ai 10 Nm si tradurrà in un calo dei consumi (quindi una maggiore autonomia di funzionamento) ed in un incremento delle performance, sia per quanto riguarda la CPU che la GPU.

Samsung Galaxy S8 vs iPhone 8: prezzi alle stelle

La “rivoluzione” che si apprestano ad apportare sia il Galaxy S8 che il nuovo iPhone 8 si tradurrà, inevitabilmente, in un ulteriore incremento del prezzo di vendita che porterà la fascia alta del mercato a raggiungere vette mai raggiunte dal settore della telefonia. Come emerso nella giornata di oggi, infatti, il nuovo Samsung Galaxy S8 dovrebbe arrivare nei negozi con un listino maggiorato di circa 100 Euro rispetto al suo predecessore. Il modello da 5.8 pollici potrebbe costare circa 900 Euro mentre il Galaxy S8+ da 6.2 pollici potrebbe toccare i 1000 Euro.

Leggi anche: Galaxy S8: ecco le varianti di colore e il probabile prezzo (notizie non buone per gli utenti)

Se i prezzi del nuovo top di gamma di Samsung vi fanno tremare aspettate di sentire cosa ha in serbo Apple. Secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, il nuovo iPhone 8 non sarà solo “l’iPhone più potente di sempre” ma sarà anche “il più costoso di sempre”. Il modello base del nuovo smartphone di Apple potrebbe costare più dell’iPhone 7 Plus da 256 GB che viene venduto in Italia a poco meno di 1200 Euro. Il nuovo iPhone 8 potrebbe davvero costare quanto, se non più, di un MacBook.

Ricordiamo che l’appuntamento con la presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S8 è fissato per fine marzo. Lo smartphone arriverà sul mercato nel corso del successivo mese di aprile. Il nuovo iPhone 8, invece, potrebbe essere presentato in anticipo, in occasione della WWDC 2017 in programma nel corso del prossimo giugno. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sui nuovi smartphone.