Samsung Galaxy Tab S2: aggiornamento ad Android Nougat in arrivo

Continua il programma di aggiornamento ad Android Nougat per i dispositivi della gamma Galaxy di Samsung. La casa coreana, dopo aver rilasciato la più recente versione di Android per i suoi top di gamma (non ancora disponibile in tutti i mercati) sta lavorando all’aggiornamento anche per altri device. Tra questi potrebbe trovare spazio anche il Samsung Galaxy Tab S2, il tablet arrivato sul mercato diverso tempo fa in due varianti (8 e 9.7 pollici).

In queste ore, infatti, un modello di Samsung Galaxy Tab S2 da 8 pollici è stato avvistato nel database di GeekBench con installato il sistema operativo Android Nougat in versione 7.0. Si tratta di un’indicazione importante che potrebbe fare da preludio ad un rollout della nuova versione di Android per il tablet di Samsung.

C’è da dire che i benchmark in rete non rappresentano una certezza assoluta visto e considerato che il numero identificativo del modello può essere falsificato in modo piuttosto semplice. In ogni caso, come confermato anche da altri rumors delle ultime settimane, Samsung starebbe lavorando al nuovo firmware che porterà Android Nougat su Samsung Galaxy Tab S2. Il rilascio effettivo dell’aggiornamento potrebbe arrivare in primavera.

Ricordiamo che, tra pochi giorni, in occasione del Mobile World Congress 2017 Samsung svelerà, finalmente, il suo nuovo tablet top di gamma, il Samsung Galaxy Tab S3, che come emerso stamattina verrà commercializzato con una S-Pen al fine di massimizzarne la produttività e di sfidare al meglio gli iPad di Apple. A Barcellona, la casa coreana presenterà, oramai è praticamente certo, anche il nuovo Samsung Galaxy TabPro S2 con Windows 10.

Continuate a seguirci anche nel corso dei prossimi giorni per tutti gli aggiornamenti sulle novità in arrivo da Samsung.