Samsung Galaxy Tab S3: certificazione Bluetooth ne anticipa l’uscita

Diversi mesi fa si era fatto un gran parlare intorno ad un nuovo tablet top di gamma da rilasciarsi per conto di Samsung Electronics, ovvero sia un Galaxy Tab S3 che potrebbe essere ormai dietro l’angolo.

A questa considerazione si è giunti in settimana non soltanto per l’apprendere della concessione delle Certificazioni WiFi ma, in ultimo, anche per quelle Bluetooth, ultimo pezzo del puzzle prima dell’uscita dei nuovi terminali sul mercato di distribuzione.

I dettagli in merito a questo nuovo Samsung Galaxy Tab S3 non sono a dire il vero molti, visto e considerato che il tutto si riconduce alle informazioni sommarie avutesi con il Galaxy Tab S3 LTE visto la scorsa settimana: Nel senso dei nuovi dispositivi si prospetta quanto meno una delle ultime revisioni SoC, un quantitativo di memoria RAM adeguato ed una serie di caratteristiche che consentano di rilanciare un mercato ormai in piena crisi.

Durante lo svolgersi del Consumer Electronic Show 2017 a Las Vegas, ad ogni modo, Samsung non ha lasciato trasparire nulla. Ragion per cui sono in molti ad ipotizzare ora una sua presentazione imminente, probabilmente da stabilirsi nel contesto espositivo del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, in programma per il prossimo 25 Febbraio 2017.

Nel corso di questi mesi, di fatto, più volte è stato indicato il primo trimestre 2017 come potenziale periodo di lancio per i nuovi tablet Samsung e, in luogo di questa precedenti considerazioni e della progressione sul rilascio delle certificazioni, non possiamo fare altro che avvalorare questa tesi.

E voi che cosa ne pensate dei tablet? Credete siano ormai giunti al tramonto o c’è ancora qualche speranza di rinnovamento che porti ad un serio rilascio del segmento mobile in questione? A voi tutte le considerazioni sul caso.