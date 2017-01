Samsung Galaxy Tab S3 LTE: arriva la Certificazione WiFi

Samsung Galaxy Tab S3 LTE emerge dal silenzio di questi mesi, portandosi avanti attraverso le pagine dell’ente di certificazione della WiFi Alliance tramite una serie di nuove informazioni accessorie.

Stiamo parlando di un dispositivo che avrà il compito di sostituire le attuali soluzioni Samsung Galaxy Tab S2 nelle versioni da 8 e 9,7 pollici, immesse sul mercato ormai dall’estate 2016. Nello specifico, le versioni LTE sono apparse nel database dell’Alleanza statunitense, a diretta dimostrazione che la commercializzazione del device è ormai pressoché imminente.

Si tratta di una revisione LTE che riporta il modello SM-T825, per la quale le informazioni in nostro possesso sono, in questo momento, soltanto marginali. Si tratta, di fatto, soltanto di dettagli che vertono sulla presenza del sistema operativo Android e sulla doppia banda di frequenza a 2.4 e 5GHz. Nulla di più.

Samsung, che inizialmente aveva previsto il rilascio anticipato a Settembre 2016 in occasione di IFA 2016 a Berlino, ha dovuto rinviare il progetto giustificando il ritardo con una superficiale motivazione legata a “motivi interni all’azienda”.

Le ultime informazioni, in particolare, seguitano quelle rinvenute per via ufficiale sul database del noto portale di import indiano Zauba, ove si sono riportati i riferimenti relativi alle versioni WiFi SM-T820 e WiFi+LTE SM-T825. Ad ogni modo, ancora oggi, si attendono ulteriori informazioni concrete in merito alle specifiche tecniche dei rispettivi terminali di riferimento.

Secondo le indiscrezioni, i device dovrebbero essere caratterizzati da due versioni distinte nei tagli previsti da 8 e 9.7 pollici con fattore di forma in 4:3. Il che non introduce, quindi, uno stravolgimento vero e proprio in termini di design.

Il modello da 8 pollici, il quale è reduce della concessione delle Certificazioni TENAA, del Marzo 2016, è stato dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 652 e di un display QuadHD. Ad ogni modo, visto e considerato il progresso raggiunto e la necessità di innovazione dettata da un mercato in perenne ascesa, ci riserviamo il diritto di rivedere queste scelte a favore di introduzioni aggiornate agli standard attuali di settore.

Nelle intenzioni della società, e dovendo seguire obbligatoriamente le voci di corridoio e la nostra passata esperienza, possiamo auspicare la presentazione dei nuovi terminali entro e non oltre la Primavera del 2017. Quando uscirà effettivamente Samsung Galaxy Tab S3 non ve lo sappiamo dire, ma ci si aspettano notevoli cambiamenti.

