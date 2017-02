Samsung Galaxy Tab S3 non è più un segreto: Android7.0, S-Pen e molto altro

A partire dalle ore 19:00 di oggi il Mobile World Congress ospita la Conferenza Samsung che porta all’anteprima sui nuovi prodotti da introdursi nel corso di questo 2017. Come già preventivato manca all’appello un must-have del campo della telefonia mobile, ovvero sia il Galaxy S8 ma la sudcoreana ha diversi assi nella manica per questo evento che pone in essere tutta l’innovazione di settore.

Nello specifico nel corso di questi minuti è in corso la presentazione in anteprima del Samsung Galaxy Tab S3 che rispetto al predecessore eleva il concetto di produttività ed interattività in mobilità. Basato su un OS made in Google per le revisioni di sistema Android Nougat versione 7.0 si caratterizza per la presenza dell’apprezzatissima S-Pen tipica dei device mobile della serie Note smartphone.

Accanto a questi elementi distintivi si pone una dotazione che manifesta sotto il cofano la presenza di un prestante SoC siglato Qualcomm Snapdragon 820 che sviluppa la sua azione su quattro core. Un display da 9.7 avente risoluzione QXGA si farà carico di gestire i flussi in uscita rendendo l’ambiente perfettamente adatto ad un utilizzo multimediale e per la produttività mobile che si completa con la presenza della penna capacitiva.

Il comparto multimedia di questo nuovo tablet Samsung Android conta sull’azione di un doppio sistema di ripresa posteriore/frontale composto rispettivamente da sensori da 13 Megapixel e 5 Megapixel.

Carattere distintivo di questo nuovo prodotto è la gestione dei flussi video nel formato statico HDR10 (a 10-bit) e la presenza di Samsung Flow che abbiamo preso in esame nel corso di questi giorni. Il sistema di autenticazione si fonda su uno scanner intelligente di tipo biometrico per le impronte digitali da utilizzarsi per il transfer in sicurezza dei documenti tra smartphone e tablet e per il sync delle notifiche.

La nuova S-Pen, indiscussa protagonista di questa nuova serie, è stata concepita secondo stretti criteri di completezza e minimalismo. Offre tutte l’interattività che serve attraverso una punta di soli 0.7mm ed una sensibilità decisamente migliorata rispetto alla generazione precedente.

Sempre restando in tema multimedialità si ravvisa l’integrazione della nuova tecnologia audio AKG derivata dalla collaborazione diretta tra Samsung Electronics e HARMAN International. Non mancano ben 4 altoparlanti in configurazione stereo ed un sistema di regolazione automatica delle impostazioni del’uscita audio seconda modalità di visualizzazione portrait/landscape (verticale/orizzontale).

Il nuovo processo californiano SD820 fornisce un’discutibile potenza di calcolo e la compatibilità verso il nuovo set di API grafiche Vulkan che lo rendono perfettamente in grado di ottimizzare le prestazioni in ambito gaming. Lato produttività si segnala inoltre la presenza di una keyboard con sistema di aggancio e sgancio magnetico.

A seguire si offre una panoramica della configurazione prevista da Samsung per questo nuovo Galaxy Tab S3 con S-Pen:

Display: 9,7″ Super AMOLED QXGA (2048 x 1536 pixel)

9,7″ Super AMOLED QXGA (2048 x 1536 pixel) SoC: Qualcomm Snapdragon 820, quad core 2.15 Ghz + 1.6 GHz

Qualcomm Snapdragon 820, quad core 2.15 Ghz + 1.6 GHz Memoria RAM e memoria Interna : 4GB di RAM e 32GB di storage eventualmente espandibili sino a 256GB tramite apposito slot esterno per schede microSD Card

: 4GB di RAM e 32GB di storage eventualmente espandibili sino a 256GB tramite apposito slot esterno per schede microSD Card Fotocamera posteriore: 13MP

13MP Fotocamera anteriore: 5MP

5MP Registrazione video 4k (3840 x 2160 pixel) @30 fps, Riproduzione video 4k @60 fps

Sensori: accelerometro, sensore RGB, sensore di impronte, giroscopio

accelerometro, sensore RGB, sensore di impronte, giroscopio Connettività standalone: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 Interfacce: Connettore USB Type-C

Connettore USB Type-C Navigazione: GPS GLONASS, BEIDOU, GALILEO

GPS GLONASS, BEIDOU, GALILEO Connettività mobile: Modem LTE Cat-6 (300Mbps)

Modem LTE Cat-6 (300Mbps) Sistema operativo: Android 7.0

Android 7.0 Dimensioni: 237,3 x 169 x 6 mm

237,3 x 169 x 6 mm Peso: 429 grammi (Wi-Fi) / 434 grammi (LTE)

429 grammi (Wi-Fi) / 434 grammi (LTE) Batteria: 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida

Per quanto concerne il mercato di vendita italiano non sono stati ancora esplicitati i dati inerenti la disponibilità ed il listino prezzi che riporteremo in una fase successiva. Ad ogni modo le previsioni tengono conto di un mercato di commercializzazione di massa da stabilirsi già a partire dal prossimo mese di Marzo 2017. Il bundle di vendita consentirà di portarsi a casa anche la tastiera e la penna stilo capacitiva che non dovranno quindi essere acquistati a parte.

Il MWC 2017 prosegue e con esso anche tutte le innovazioni poste in essere da tutte le major society del settore Tech.

