Samsung Galaxy Tab S3: nuove immagini e conferme sulle specifiche

Oramai ci siamo. Domenica sera, nel corso della conferenza di presentazione del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, Samsung presenterà il suo nuovo tablet Android di fascia alta, il nuovo Samsung Galaxy Tab S3. Il dispositivo in queste ore è protagonista in rete con nuove immagini che ci permettono di avere una panoramica completa sul design.

Si tratta di una conferma ulteriore visto che già nei giorni scorsi una prima immagine stampa ci aveva svelato le forme del nuovo Samsung Galaxy Tab S3 e uno dei suoi principali accessori, la tastiera che, insieme alla S-Pen, rappresenterà un plus molto importante per il tablet che punta a sfidare ad armi pari gli iPad Pro di Apple. Esteticamente, il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 presenta linee molto simili alle altre produzioni di Samsung con il tradizionale tasto Home centrale, che integrerà un sensore di impronte digitali, e, nella parte posteriore, una fotocamera con un piccolo flash LED di supporto.

Per quanto riguarda il comparto tecnico, il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 potrà contare su di un display Super AMOLED da 9.7 pollici di diagonale dotato di risoluzione QHD ed affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 820 che garantirà prestazioni in linea con gli smartphone top di gamma dello scorso anno. A conti fatti, il nuovo tablet di Samsung offrirà performance superiori a tutti i tablet Android attualmente sul mercato. L’obiettivo è quello di rilanciare un intero settore che, in questi ultimi mesi, ha registrato un forte calo di vendite.

A completare le specifiche tecniche troveremo 4 GB di RAM, almeno 64 GB di storage interno, espandibile tramite microSD, una fotocamera posteriore da 12 Megapixel, una anteriore da 5 Megapixel ed un impianto audio firmato AKG (come riportato nella parte posteriore del tablet).

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 sarà anche il primo dispositivo della gamma Galaxy a poter contare sul sistema operativo Android Nougat, opportunamente personalizzato da Samsung per sfruttare al massimo l’ampio display del tablet ed il pieno supporto alla S-Pen. L’appuntamento con il nuovo tablet e con tutte le novità in arrivo da Samsung è fissato per domenica sera, in occasione della conferenza che Samsung terrà al Mobile World Congress 2017. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.