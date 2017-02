Samsung Galaxy Tab S3: prima immagine del nuovo tablet con la tastiera

Tra pochi giorni, Samsung presenterà, in occasione dell’apertura del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, il nuovo Samsung Galaxy Tab S3, il tablet di fascia alta con cui la casa coreana punterà a sfidare gli iPad Pro di Apple garantendo una produttività elevante e performance al top.

In queste ore, grazie al noto insider Evleaks, possiamo dare un’occhiata in anteprima al nuovo Samsung Galaxy Tab S3 che si mostra in questa immagine che riportiamo qui di sotto in cui viene svelata, per la prima volta, la tastiera magnetica che rappresenterà, insieme alla S-Pen, supportata appieno dal nuovo tablet, un importante plus per il dispositivo.

Con il nuovo Samsung Galaxy Tab S3, la casa coreana prova ad incrementare al massimo la produttività di un tablet Android che con accessori come la tastiera e la S-Pen non avrà davvero nulla da invidiare alla gamma iPad Pro di Apple, vera rivale del nuovo tablet di Samsung. Come evidenziato da questa immagine, il tablet potrà contare sul tradizione tasto Home centrale (che sarà assente su Galaxy S8) con sensore di impronte digitali integrato.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 potrà contare, inoltre, su di un comparto tecnico di ottimo livello. Il dispositivo, infatti, vedrà la presenza tra le specifiche di un display Super AMOLED da 9,7 pollici di diagonale con risoluzione QHD affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 820, lo stesso SoC che troviamo sulla variante destinata al mercato USA del Galaxy S7 e su diversi top di gamma dello scorso anno.

Lo Snapdragon 820 garantire performance eccellenti sotto tutti gli aspetti e sarà supportato da ben 4 GB di memoria RAM e da almeno 64 GB di storage (sarà comunque presente la microSD per l’espansione). A completare la scheda tecnica anche una fotocamera posteriore da 12 Megapixel ed una anteriore da 5 Megapixel.

Leggi anche: Samsung potrebbe presentare un rivale del Surface Book

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 dovrebbe essere il primo dispositivo della gamma Galaxy ad arrivare sul mercato con il nuovo sistema operativo Android Nougat che sarà personalizzato da una nuova evoluzione della Grace UX, l’interfaccia utente sviluppata da Samsung per massimizzare la produttività del Galaxy Note 7. Ulteriori dettagli sul nuovo tablet Android di casa Samsung potrebbero emergere già nel corso delle prossime ore. Continuate a seguirci per saperne di più.